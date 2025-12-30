Schöningh’sche Bibel

Gleichnis vom ungerechten Verwalter

1 Er sagte aber auch zu seinen Jüngern: „Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Dieser wurde verdächtigt, sein Vermögen zu verschleudern.

2 Er ließ ihn rufen und sagte zu ihm: >Was muß ich da über dich hören? Lege Rechenschaft über deine Verwaltung ab! Du kannst nicht länger mein Verwalter bleiben.<

3 Da dachte der Verwalter bei sich: >Was soll ich anfangen, wenn mein Herr mir nun die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich.

4 Ich weiß, was ich tue, damit die Leute mich in ihre Häuser aufnehmen, nachdem ich der Verwaltung enthoben bin.<

5 Und er ließ die Schuldner seines Herrn einzeln zu sich kommen. Den ersten fragte er: >Wieviel bist du meinem Herrn schuldig?<

6 Er antwortete: >Hundert Krüge Öl.< - Da sagte er zu ihm: >Nimm deinen Schuldschein, setze dich schnell hin und schreibe: fünfzig.<

7 Darauf fragte er einen anderen: >Und du, wieviel bist du schuldig?< - Der antwortete: >Hundert Sack Weizen.< - Zu dem sagte er: >Nimm deinen Schein und schreibe: achtzig.<

8 Der Herr erkannte an, daß der ungerechte Verwalter mit Bedacht gehandelt hatte. Sind doch die Kinder dieser Welt ihresgleichen gegenüber bedachtsamer als die Kinder des Lichtes.

9 Auch ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie euch, wenn es einmal zu Ende geht, in die ewigen Wohnungen aufnehmen.

10 Wer treu ist im Kleinen, der ist auch im Großen treu; wer ungerecht ist im Kleinen, der ist auch im Großen ungerecht.

11 Wenn ihr beim ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen?

12 Und wenn ihr beim fremden Gut nicht treu gewesen seid, wer wird euch dann etwas zu eigen geben?

13 Ein Knecht kann nicht zwei Herren dienen: denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen vernachlässigen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“

Scheinheiligkeit der Pharisäer

14 Dies alles hörten die geldgierigen Pharisäer und verhöhnten ihn.

15 Da sagte er zu ihnen: „Ihr mögt euch vor den Menschen als Gerechte ausgeben, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen erhaben ist, ist vor Gott ein Greuel.

16 Das Gesetz und die Propheten reichen bis auf Johannes. Seitdem wird das Reich Gottes als Frohbotschaft verkündet, und alle drängen hinein.

17 Aber eher vergehen Himmel und Erde, als daß auch nur ein Häkchen vom Gesetz hinfällig wird.

18 Jeder, der seine Frau entläßt und eine andere heiratet, bricht die Ehe; und wer eine vom Mann Entlassene heiratet, bricht die Ehe.

Gleichnis vom reichen Prasser

19 Es war einmal ein reicher Mann; der kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und hielt alle Tage glänzende Gelage.

20 Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag voller Geschwüre vor seiner Tür.

21 Gern hätte er sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen gesättigt, aber niemand gab sie ihm. Sogar die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren.

22 Da starb der Arme und wurde von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen. Aber auch der Reiche starb und wurde begraben.

23 Als er in der Unterwelt, von Qualen gepeinigt, seine Augen erhob, sah er von fern Abraham und Lazarus auf seinem Schoß.

24 Da rief er: >Vater Abraham! Erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er eine Fingerspitze ins Wasser tauche und meine Zunge kühle; denn ich leide große Qual in dieser Feuersglut.<

25 Doch Abraham sagte zu ihm: >Bedenke, Kind, daß du dein Gutes in deinem Leben empfangen hast, Lazarus gleichermaßen das Schlechte. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest Qualen.

26 Zu alledem befindet sich zwischen uns und euch eine weite Kluft, so daß keiner von hier zu euch hinübergehen und keiner von dort herüberkommen kann, auch wenn er wollte.<

27 Jener fuhr fort: >Dann bitte ich dich, Vater, sende ihn in mein Vaterhaus.

28 Ich habe ja noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen.<

29 Abraham entgegnete: >Sie haben Mose und die Propheten; auf die sollen sie hören!<

30 >Nein, Vater Abraham!<, erwiderte jener, >wenn aber einer von den Toten zu ihnen kommt, dann werden sie sich bekehren.<

31 Doch er entgegnete ihm: >Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht!<“

