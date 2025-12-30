Schöningh’sche Bibel

Mahnungen an die Jünger

1 Er sagte zu seinen Jüngern: „Verführungen können unmöglich ausbleiben. Wehe aber dem, durch den sie kommen!

2 Es wäre besser für ihn, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er ins Meer gestürzt würde, als daß er verführte einen von diesen Kleinen.

3 Habt acht auf euch! Wenn dein Bruder sich gegen dich verfehlt, so weise ihn zurecht. Tut es ihm leid, so vergib ihm.

4 Und sollte er sich siebenmal am Tag gegen dich verfehlen und siebenmal wieder zu dir kommen und sagen: >Es tut mir leid!>, so vergib ihm.“

5 Die Apostel baten den Herrn: „Vermehre unseren Glauben.“

6 Der Herr erwiderte: „Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: >Komm mit der Wurzel heraus und verpflanze dich ins Meer!<, und er würde euch gehorchen.

Gleichnis vom Knecht

7 Wer von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt und das Vieh hütet, wenn er vom Feld heimkommt, sagen: >Nun komm gleich und setze dich zu Tisch!<

8 Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: >Richte mir die Mahlzeit her, gürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe; danach kannst auch du essen und trinken?<

9 Weiß er dem Knecht etwa Dank dafür, daß er seine Befehle ausgeführt hat?

10 So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was man euch aufgetragen hat, sagen: >Unnütze Knechte sind wir, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.<“

Die zehn Aussätzigen

11 Auf der Reise nach Jerusalem zog er mitten durch Samaria und Galiläa.

12 Als er in ein Dorf ging, kamen ihm zehn aussätzige Männer entgegen. Sie blieben von fern stehen

13 und riefen mit erhobener Stimme: „Jesus, Meister, erbarme dich unser!“

14 Als er sie sah, sagte er zu ihnen: „Geht hin, zeigt euch den Priestern!“ Während sie hingingen, wurden sie rein.

15 Doch einer von ihnen kam, als er sah, daß er geheilt war, zurück und lobte Gott mit lauter Stimme.

16 Er warf sich vor ihm auf sein Angesicht nieder und dankte ihm. - Und das war ein Samariter.

17 Da sagte Jesus: „Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind denn die neun anderen?

18 Hat sich sonst keiner gefunden, der zurückkommt und Gott die Ehre gibt, als nur dieser Fremde?“

19 Und er sagte zu ihm: „Steh auf und geh! Dein Glaube hat dich gesund gemacht.“

Die Ankunft des Reiches Gottes

20 Die Pharisäer fragten ihn, wann das Reich Gottes komme. Er antwortete ihnen: „Das Reich Gottes kommt nicht in sichtbarer Weise.

21 Man kann auch nicht sagen: >Hier ist es!< oder: >dort!< Denn seht, das Reich Gottes ist unter euch.“

22 Zu seinen Jüngern aber sagte er: „Es werden Tage kommen, da ihr gern nur einen von den Tagen des Menschensohnes erleben möchtet, aber ihr werdet ihn nicht erleben.

23 Man wird zu euch sagen: >Hier ist er!<, >dort ist er!< Geht nicht hin und lauft ihnen nicht hinterher!

24 Denn wie der Blitzstrahl von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird es mit dem Menschensohn sein an seinem Tag.

25 Zuvor aber muß er noch vieles leiden und von diesem Geschlecht verworfen werden.

26 Wie es zuging in den Tagen Noachs, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes:

27 Sie aßen und tranken, heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging. Da kam die Flut und vertilgte alle.

28 Ebenso war es in den Tagen Lots: Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten.

29 An dem Tag aber, da Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle.

30 Geradeso wird es sein an dem Tag, da der Menschensohn sich offenbart.

31 Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und seine Sachen noch im Haus hat, steige nicht hinab, sie zu holen. Wer auf dem Feld ist, kehre gleichfalls nicht zurück.

32 Denkt an Lots Frau!

33 Wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren; wer es verliert, wird es erhalten.

34 Ich sage euch: In jener Nacht werden zwei auf einem Lager ruhen: der eine wird mitgenommen, der andere zurückgelassen werden.

35 Zwei Frauen werden an einer Mühle mahlen: die eine wird aufgenommen, die andere zurückgelassen werden.

36 [Zwei werden auf dem Feld sein: der eine wird genommen, der andere zurückgelassen werden.“]

37 Sie fragten ihn: „Wo denn, Herr?“ Da sagte er ihnen: „Wo ein Aas ist, da sammeln sich auch die Geier.“

