Maleachi 2

Schöningh’sche Bibel

>Damit mein Bund mit Levi bestehen bleibt. . .<

1 Und nun ergeht an euch, ihr Priester, folgende Weisung:

2 Wenn ihr nicht hört und nicht von Herzen darauf ausgeht, meinem Namen Ehre zu zollen„, spricht der Herr der Heerscharen, “schleudere ich den Fluch wider euch und wandle eure Segnungen in Flüche. Ja, ich habe sie schon in Flüche verwandelt, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt.

3 Siehe, den Arm schlage ich euch ab, und Unrat streue ich euch ins Gesicht, den Unrat eurer Feste. Man schafft euch zu ihm hinaus.

4 Dann erkennt ihr, dass ich diese Strafandrohung euch zukommen ließ, damit mein Bund mit Levi bestehen bleibt„, spricht der Herr der Heerscharen.

>Er hatte Ehrfurcht vor mir. . .<

5 “Mein Bund mit ihm war Leben und Heil. Beides gab ich ihm, dass er mich fürchte, und er hatte Ehrfurcht vor mir und beugte sich meinem Namen.

6 In seinem Mund war der Wahrheit Gesetz, auf seinen Lippen fand sich kein Trug. In Friede und Rechtschaffenheit wandelte er vor mir und hielt viele zurück von der Sünde.

>Doch ihr seid abgewichen vom Weg. . .<

7 Denn man beobachtet die Lippen des Priesters; in seinem Mund sucht man Belehrung und Unterweisung. Er ist ja ein Bote des Herrn der Heerscharen.

8 Doch ihr seid abgewichen vom Weg und habt viele wankend gemacht im Gesetz, und den Bund mit Levi habt ihr verderbt„, spricht der Herr der Heerscharen.

9 “Darum mache ich auch euch verachtet und niedrig beim ganzen Volk, weil ihr meine Wege nicht eingehalten habt und bei der Anwendung des Gesetzes auf die Person schaut.„

Strafrede an das Volk

Die Ehen mit heidnischen Frauen

10 Haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht derselbe Gott uns geschaffen? Warum handeln wir dann treulos gegen einander und entweihen den Bund unserer Väter?

11 Treulos ist Juda gewesen. Greuel beging man in Israel und in Jerusalem; denn entweiht hat Juda das Heiligtum des Herrn, das er liebte, und die Tochter eines fremden Gottes zur Ehe genommen.

12 Ausrotten möge der Herr den Mann, der solches tut, den Wachenden und den Antwortenden aus Jakobs Zelten, aus dem Kreis derer, die dem Herrn der Heerscharen Opfer darbringen.

Die Ehescheidungen

13 Außerdem tut ihr dies: Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, weil er die Opfer nicht mehr huldvoll ansieht und die Gaben nicht annimmt aus eurer Hand.

14 Ihr fragt: >Warum das?< - Nur darum, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun die Treue gebrochen, obschon sie deine Gefährtin war, die Frau deines Bundes.

15 Hat er es nicht zum einzigen Wesen gemacht, das Fleisch und Odem besitzt? Und was erstrebt dieses eine Wesen? Nachkommenschaft von Gott. Achtet also euer Leben! - Und an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos!

16 “Denn die Entlassung ist mir verhaßt„, spricht der Herr, der Gott Israels, “und (verhaßt ist mir, ) wer mit Gewalttat bedeckt sein Gewand„, spricht der Herr der Heerscharen. “Habt darum acht auf euer Leben und handelt nicht treulos!„

>Wo ist denn der Gott des Gerichtes?<

17 Durch eure Reden habt ihr den Herrn gekränkt und fragt noch: >Wieso haben wir ihn gekränkt?< Nun, dadurch, dass ihr sagt: >Jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn; an solchen hat er Gefallen< oder >Wo ist denn der Gott des Gerichtes?<

