Nehemia 11

Schöningh’sche Bibel

Die politische Erneuerung

Übersiedlung eines Teiles der Landbevölkerung nach Jerusalem

1 Hierauf nahmen die Vorsteher des Volkes ihren Wohnsitz in Jerusalem. Das übrige Volk warf das Los, um von zehn Mann je einen auszulosen, der sich in der heiligen Stadt Jerusalem ansiedeln musste, während die übrigen neun Zehntel in den Landstädten wohnen blieben.

2 Und das Volk dankte allen, die sich freiwillig in Jerusalem ansiedelten.

Einwohner und Geschlechtsverzeichnisse

3 Folgendes sind die Häupter des Bezirks, die sich in Jerusalem und in den Städten Judas niedergelassen hatten. Jeder ließ sich auf seinem Grundstück in den betreffenden Städten Israels nieder, die Priester, Leviten und Tempeldiener Israels und die Nachkommen der Knechte Salomos.

4 In Jerusalem siedelten sich Angehörige der Stämme Juda und Benjamin an. Aus dem Stamm Juda: Ataja, er stammt ab von Usija, der von Secharja, der von Amarja, der von Schefatja, der von Mahalel - aus der Nachkommenschaft des Perez;

5 Maaseja, er stammt ab von Baruch, der von Kolhose, der von Hasaja, der von Adaja, der von Jojarib, der von Secharja - aus der Nachkommenschaft Schelas.

6 Die Nachkommen des Perez, die in Jerusalem wohnten, betrugen im ganzen 468 kriegstüchtige Männer.

7 Aus dem Stamm Benjamin: Sallu, er stammt von Meschullam, der von Joëd, der von Pedaja, der von Kolaja, der von Maaseja, der von Itiël, der von Jeschaja;

8 nach ihm Gabbai, Sallai - im ganzen 928 [Männer].

9 Aufseher über sie war Joël, der Sohn Sichris; Juda, der Sohn Senuas, war zweiter Aufseher über die Stadt.

10 Von den Priestern waren dort: Jedaja, Jojarib, Jachin,

11 Seraja, der Sohn Hilkijas, des Sohnes Meschullams, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Merajots, des Sohnes Ahitubs, der Fürst des Tempels Gottes,

12 und ihre Brüder, die den Dienst am Tempel versehen, im ganzen 822 Männer; ferner Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Pelaljas, des Sohnes Amzis, des Sohnes Secharjas, des Sohnes Paschhurs, des Sohnes Malkijas,

13 und seine Brüder, 242 Familienhäupter; ebenso Amaschsai, der Sohn Asarels, des Sohnes Achsais, des Sohnes Meschillemots, des Sohnes Immers,

14 und ihre Brüder, 128 kriegstüchtige Männer. Ihr Vorsteher war Sabdiël, der Sohn Haggedolims.

15 Von den Leviten waren dort: Schemaja, der Sohn Haschubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Haschabjas, des Sohnes Bunnis,

16 sowie aus der Zahl der Levitenhäupter: Schabbetai und Josabad, die den äußeren Geschäften des Tempels Gottes vorstanden,

17 ferner Mattanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Asafs, der den Lobgesang leitete und das „Danket“ beim Gebet anstimmte; Bakbukja, der zweite im Rang unter seinen Brüdern, sowie Abda, der Sohn Schammuas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jedutuns.

18 Die Gesamtzahl der Leviten in der Heiligen Stadt betrug 284 Männer.

19 Als Torhüter waren: Akkub, Talmon und ihre Brüder, die an den Toren Wache hielten, im ganzen 172 Männer.

20 Die übrigen Israeliten, die Priester und Leviten, wohnten in allen Städten Judas, jeder auf seinem Besitztum.

21 Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Ofel. Ziha und Gischpa waren die Aufseher der Tempeldiener.

22 Der Vorsteher der Leviten in Jerusalem war Usi, der Sohn Banis, des Sohnes Haschabjas, des Sohnes Mattanjas, des Sohnes Michas, aus der Nachkommenschaft Asafs, die während des Gottesdienstes im Tempel zu singen hatte.

23 Für sie lag eine Verfügung des Königs vor, und eine Verordnung war zugunsten der täglichen Versorgung der Sänger erlassen worden.

24 Petachja, der Sohn Meschesabels, von den Nachkommen Serachs, des Sohnes Judas, war der Bevollmächtigte des Königs in allen Angelegenheiten des Volkes.

25 Was sodann die Orte mit ihren Landbezirken betrifft, so wohnten Judäer in Kirjat-Arba und seinen Tochterstädten, in Dibon und seinen Tochterstädten, in Kabzeel und seinen Gehöften,

26 in Jeschua, Molada und Bet-Pelet,

27 in Hazar-Schual sowie in Beerscheba und seinen Tochterstädten,

28 in Ziklag sowie in Mechona und seinen Tochterstädten,

29 in En-Rimmon, Zora, Jarmut,

30 Sanoach, Adullam und seinen Gehöften, in Lachisch und seinem Landbezirk sowie in Aseka und seinen Tochterstädten. Sie hatten sich von Beerscheba bis zum Hinnom-Tal angesiedelt.

31 Angehörige des Stammes Benjamin wohnten von Geba an in Michmas, Aja, Bet-El und dessen Tochterstädten,

32 in Anatot, Nob, Ananeja,

35 Lod und Ono und im Werkmeistertal.

36 Von den Leviten befanden sich Abteilungen in Juda und Benjamin.

© Christoph Wollek