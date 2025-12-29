Nehemia 12

Schöningh’sche Bibel

Die mit Serubbabel heimgekehrten Priester und Leviten

1 Folgende sind die Priester und Leviten, die mit Serubbabel, dem Sohn Schealtiëls, und Jeschua herzogen: Seraja, Jirmeja, Esra,

7 Sallu, Amok, Hilkija und Jedaja. Dies sind die Oberhäupter der Priester und ihrer Genossen zur Zeit Jeschuas.

8 Die Leviten waren: Jeschua, Binnui, Kadmiël, Scherebja, Juda und Mattanja; dieser und seine Genossen leiteten den Lobgesang.

9 Bakbukja und Unni, ihre Genossen, standen ihnen in Dienstabteilungen gegenüber.

Hohepriesterverzeichnis

10 Jeschua war der Vater Jojakims, Jojakim der des Eljaschib, und Eljaschib der des Jojada,

11 Jojada der des Jonatan, und Jonatan der des Jaddua.

Die Priester unter Jojakim

12 Zur Zeit Jojakims waren folgende Priester die Häupter der Familien: Meraja in der des Seraja, Hananja in der des Jirmeja,

13 Meschullam in der des Esra, Johanan in der des Amarja,

14 Jonatan in der des Malluch, Josef in der des Schebanja,

15 Adna in der des Harim, Helkai in der des Meremot,

16 Secharja in der des Iddo, Meschullam in der des Ginneton,

17 Sichri in der des Abija, Piltai in der des Mijamin und Maadja,

18 Schammua in der des Bilga, Jonatan in der des Schemaja,

19 Mattenai in der des Jojarib, Usi in der des Jedaja,

20 Kallai in der des Sallu, Eber in der des Amok,

21 Haschabja in der des Hilkija, Netanel in der des Jedaja.

Levitische Familienhäupter bis auf Johanan

22 Von den Leviten sind die Familienhäupter zur Zeit Eljaschibs, Jojadas, Johans und Jadduas in der Chronik aufgezeichnet worden bis zur Zeit der Regierung des Persers Darius.

23 Von den Leviten wurden die Familienhäupter im Buch der Chronik aufgezeichnet bis zur Zeit Johanans, des Sohnes Eljaschibs.

24 Die Häupter der Leviten waren: Haschabja, Scherebja, Jeschua, Binnui, Kadmiël; ferner ihre Genossen, die ihnen gegenüberstanden, um nach der Anordnung Davids, des Mannes Gottes, eine Abteilung abwechselnd mit der anderen, die Lob- und Danklieder zu singen.

25 Mattanja, Bakbukja, Obadja, Meschullam, Talmon und Akkub waren Torhüter und wachten bei den Vorratshäusern an den Toren.

26 Diese waren Zeitgenossen Jojakims, des Sohnes Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, und Zeitgenossen des Statthalters Nehemia sowie des Priesters und Schriftgelehrten Esra.

Einweihung der Stadtmauer

27 Bei der Einweihung der Mauern von Jerusalem suchte man die Leviten aus allen ihren Orten zusammen und ließ sie nach Jerusalem kommen, um die Einweihung in Festesfreude, mit Danksagung und Lobgesängen, unter dem Spiel von Zimbeln, Harfen und Zithern zu feiern.

28 So versammelten sich die Sänger aus dem Umkreis Jerusalems und den Dörfern von Netofa,

29 aus Bet-Gilgal und den Gegenden von Geba und Asmawet. Die Sänger hatten sich nämlich rings um Jerusalem Dörfer gebaut.

30 Nachdem die Priester und Leviten sich selbst, das Volk, die Tore und die Mauer gereinigt hatten,

31 ließ ich die Fürsten Judas auf die Mauer steigen und stellte zwei große Sängerchöre auf. Der eine zog nun auf der Mauer nach rechts hin auf das Misttor zu.

Der erste Chor

32 Ihm folgte Hoschaja und die Hälfte der Fürsten Judas,

33 nämlich Asarja, Esra, Meschullam,

34 Juda, Benjamin, Schemaja und Jirmeja;

35 und von den Priestern mit Trompeten Secharja, der Sohn Jonatans, des Sohnes Schemajas, des Sohnes Mattanjas, des Sohnes Michajas, des Sohnes Sakkurs, des Sohnes Asafs,

36 und seine Genossen Schemaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda und Hanani mit den Musikinstrumenten Davids, des Mannes Gottes. Der Schriftgelehrte Esra ging an ihrer Spitze.

37 So zogen sie zum Quelltor, schritten dann geradeaus auf den Stufen der Stadt Davids beim Palast Davids den Aufstieg zur Mauer hinan und zogen dann weiter bis zum Wassertor im Osten.

Der zweite Chor

38 Der zweite Chor zog nach links. Ich folgte ihm mit der Hälfte des Volkes oben auf der Mauer hin, am Ofenturm vorüber bis zur breiten Mauer,

39 dann am Efraimtor und an dem Tor der Altstadt, dem Fischtor, dem Turm Hananel und am Tor der Hundert vorbei bis an das Schaftor. Am Gefängnistor hielten sie an.

Die Feier im Tempel

40 Dann stellten sich beide Dankchöre beim Tempel Gottes auf; ebenso ich mit der Hälfte der Fürsten

41 und die Priester Eljakim, Maaseja, Minjamin, Michaja, Eljoënai, Secharja und Hananja mit Trompeten,

42 und Maaseja, Schemaja, Eleasar, Usi, Johanan, Malkija, Elam und Eser. Die Sänger sangen unter Leitung Jisrachjas.

43 Man brachte an diesem Tag große Schlachtopfer dar und freute sich; denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Auch die Frauen und Kinder freuten sich. Weithin hörte man den Jubel Jerusalems.

Nehemias weitere Maßnahmen

Aufseher für die Spenden

44 An diesem Tag bestellte man Aufseher für die Vorratskammern, die als Speicher für die Hebeopfer, Erstlinge und Zehnten dienten, um darin von den Feldern der einzelnen Städte die gesetzlichen Abgaben für die Priester und Leviten aufzuspeichern. Denn die Judäer hatten Freude an den Priestern und Leviten, die den Dienst taten.

45 Diese versahen den Dienst ihres Gottes und den Dienst der Reinigung wie auch die Sänger und Torhüter nach der Vorschrift Davids und seines Sohnes Salomo.

46 Denn schon von alters her, in den Tagen Davids und Asafs, gab es Vorsteher über die Sänger und Lob- und Danklieder zur Ehre Gottes.

47 Ganz Israel gab zur Zeit des Serubbabel und des Nehemia den Sängern und Torhütern Tag für Tag die Gebühren. Auch den Leviten spendeten sie heilige Gaben, und die Leviten lieferten die heiligen Zehntgaben an die Söhne Aarons ab.

