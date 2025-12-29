Schöningh’sche Bibel

Sorge für die Bewachung der Stadt

1 Als die Mauer erbaut war und ich die Torflügel eingesetzt hatte, wurden die Torhüter, die Sänger und Leviten bestellt.

2 Mit dem Oberbefehl über Jerusalem betraute ich meinen Bruder Hanani und den Burghauptmann Hananja; denn er war ein zuverlässiger, gottesfürchtiger Mann vor vielen anderen.

3 Ich gab ihnen den Befehl: „Die Tore von Jerusalem dürfen nicht geöffnet werden, bis die Sonne heiß scheint, und wenn sie noch am Himmel steht, soll man die Torflügel schließen und verriegeln. Man stelle auch von den Einwohnern Jerusalems Wachen aus, je einen als Posten vor seinem Haus.“

Verzeichnis der heimgekehrten Laien

4 Zwar war die Stadt geräumig und groß, doch wohnten nur wenige Leute darin. Man hatte viele Häuser noch nicht aufgebaut.

5 Da gab mir Gott in den Sinn, die Vornehmen und die Vorsteher samt dem Volk zu versammeln zwecks Eintragung in die Geschlechtsregister. Dabei fand ich das Geschlechtsverzeichnis derer, die zuerst aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und darin geschrieben:

6 Folgende sind die zur Provinz zählenden Heimkehrer aus der Gefangenschaft des Exils, die einst Nebukadnezzar, der König von Babel, in die Verbannung nach Babel geführt hatte und die nun nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt.

7 Sie kamen unter der Führung von Serubbabel, Jeschua, Nehemja, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordochai, Bilschan, Misperet, Bigwai, Rehum und Baana. Das ist die Zahl der Männer des Volkes Israel:

8 2.172 Nachkommen des Parosch,

9 372 Nachkommen Schefatjas,

10 652 Nachkommen Arachs,

11 2.818 Nachkommen des Pahat-Moab, und zwar Nachkommen Jeschuas und Joabs,

12 1.254 Nachkommen Elams,

13 9.845 Nachkommen Sattus,

14 760 Nachkommen Sakkais,

15 648 Nachkommen Binnuis,

16 628 Nachkommen Bebais,

17 2.322 Nachkommen Asgads,

18 667 Nachkommen Adonikams,

19 2.067 Nachkommen Bigwais,

20 655 Nachkommen Adins,

21 98 Nachkommen Aters aus der Linie Hiskijas,

22 328 Nachkommen Haschums,

23 324 Nachkommen Bezais,

24 112 Nachkommen Harifs,

25 95 Nachkommen Gibeons,

26 188 Männer aus Betlehem und Netofa,

27 128 Männer aus Anatot,

28 42 Männer aus Bet-Asmawet,

29 743 Männer aus Kirjat-Jearim, Kefira und Beerot,

30 621 Männer aus Rama und Geba,

31 122 Männer aus Michmas,

32 123 Männer aus Bet-El und Ai,

33 52 Männer aus Neu-Nebo,

34 1.254 Nachkommen eines anderen Elam,

35 320 Nachkommen Harims,

36 345 Männer aus Jericho,

37 721 Männer von Lod, Hadid und Ono,

38 3.930 Nachkommen Senaas.

Verzeichnis der heimgekehrten Priester und Leviten

39 Von den Priestern: 973 Nachkommen Jedajas vom Haus Jeschua,

40 1.052 Nachkommen Immers,

41 1.247 Nachkommen Paschhurs,

42 1.017 Nachkommen Harims

43 Von den Leviten: 74 Nachkommen Jeschuas, und zwar Nachkommen Kadmiëls, Binnuis und Hodawjas.

44 Von den Sängern: 148 Nachkommen Asafs.

45 Von den Torwächtern: insgesamt 138 Nachkommen Schallums, Aters, Talmons, Akkubs, Hatitas und Schobais.

46 Von den Tempeldienern: Nachkommen Zihas, Hasufas, Tabbaots,

47 des Keros, Sias, Padons,

52 Besais, der Mëuniter, der Nefusiter,

55 des Barkos, Siseras, Temachs,

57 Von den Nachkommen der Knechte Salomos: Nachkommen Sotais, Soferets, Perudas,

59 Schefatjas, Hattils, Pocheret-Zebajims und Amons.

60 Die Gesamtzahl der Tempeldiener und der Nachkommen der Knechte Salomos betrug 392.

61 Folgende Heimkehrer aus Tel-Melach, Tel-Harscha, Kerub-Addon und Immer konnten nicht angeben, ob sie ihrer Familie und Herkunft nach aus Israel stammten:

62 die 642 Nachkommen Delajas, Tobijas und Nekodas;

63 von den Nachkommen der Priester die des Habajas, des Koz, und Barsillais, der eine von den Töchtern des Barsillais aus Gilead geheiratet hatte und nach deren Namen genannt wurde.

64 Diese hatten ihre Geschlechtsurkunden gesucht. Da man sie nicht finden konnte, wurden sie einstweilen vom Priestertum ausgeschlossen.

65 Der Statthalter verbot ihnen, vom Hochheiligen zu essen, bis ein Priester wieder die Urim und Tummim bediene.

Die Gesamtzahl der Personen und Lasttiere

66 Die ganze Gemeinde belief sich insgesamt auf 42.360 Personen,

67 ungerechnet die Knechte und Mägde, deren waren es 7.337. Dazu kamen noch 245 Sänger und Sängerinnen; sie hatten 736 Pferde, 245 Maultiere,

68 sowie 435 Kamele und 6.720 Esel.

69 Manche von den Familienhäuptern spendeten Beiträge zum Bau. Der Statthalter schenkte für den Schatz 1.000 Golddariken, 50 Sprengschalen und 530 Priestergewänder.

Beiträge für den Tempel

70 Von den Familienhäuptern gaben einige für den Bauschatz 20.000 Golddariken und 2.200 Minen Silber.

71 Was das übrige Volk gab, betrug 20.000 Golddariken, 2.000 Minen Silber und 67 Priesterkleider.

72 So siedelten sich denn die Priester und die Leviten, die Türhüter, die Sänger, die Leute vom Volk, die Tempeldiener und ganz Israel in ihren Städten an. Als der siebte Monat herankam, waren die Israeliten schon in ihren Städten.

