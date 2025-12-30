Philipper 4

Schöningh’sche Bibel

1 Daher, meine lieben, ersehnten Brüder, meine Freude und mein Ehrenkranz, steht fest im Herrn, Geliebte!

Mahnworte

2 Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, eines Sinnes zu sein im Herrn.

3 Ja, ich bitte auch dich, treuer Syzygos, nimm dich ihrer an, die mit mir sowie Klemens und meinen anderen Mitarbeitern für das Evangelium gekämpft haben, deren Namen im Buch des Lebens verzeichnet sind.

4 Freut euch allezeit im Herrn! Noch einmal sage ich: Freut euch!

5 Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe.

6 Macht euch keine Sorgen, sondern bringt in jedem Gebet und Flehen eure Anliegen mit Dank vor Gott.

7 Dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, euer Herz und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren.

8 Im übrigen, Brüder, seid auf das bedacht, was wahr, was ehrbar, was recht, was lauter, was liebenswert, was anziehend, was tugendhaft und was lobwürdig ist.

9 Was ihr gelernt und übernommen, was ihr gehört und an mir gesehen habt, das tut! Und der Gott des Friedens wird mit euch sein.

Der Dank des Apostels

10 Sehr gefreut habe ich mich im Herrn, daß ihr endlich wieder in der Lage wart, für mein Wohl zu sorgen. Ihr wart ja immer darum besorgt, aber es fehlte die Gelegenheit dazu.

11 Nicht, daß die Not mich so sprechen läßt; ich habe ja gelernt, mich mit meinen Verhältnissen abzufinden.

12 Ich kann entbehren, ich kann auch mit Überfluß umgehen. Mit allem und jedem bin ich vertraut: mit Sattsein und Hungerleiden, mit Überfluß und Entbehrung.

13 Alles vermag ich in dem, der mich stärkt!

14 Gleichwohl habt ihr gut daran getan, an meiner Bedrängnis teilzunehmen.

15 Ihr wißt aber auch, meine Philipper, daß im Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien fortgegangen war, keine Gemeinde mit mir im Verhältnis des Gebens und Empfangens stand, als ihr allein.

16 Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir mehr als einmal etwas für meinen Bedarf geschickt.

17 Nicht daß ich das Geschenk suche; mir geht es um den wachsenden Gewinn, der euch gutgeschrieben wird.

18 Nun habe ich alles empfangen und habe reichlich. Ich habe Überfluß. Ich bin reich, seitdem ich durch Epaphroditus eure Gabe erhalten habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes, Gott wohlgefälliges Opfer.

19 Mein Gott aber wird euch nach seinem Reichtum alles, dessen ihr bedürft, gar herrlich in Christus Jesus verleihen.

20 Unserem Gott und Vater sei Ehre in alle Ewigkeit! Amen.

Schluß

21 Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus! Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind.

22 Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die vom Haus des Kaisers.

23 Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist!

© Christoph Wollek