Schöningh’sche Bibel
Die Wallfahrt nach Jerusalem
1 [Ein Wallfahrtslied von David. ] - Ich freute mich, als man mir sagte: „Wallfahren wollen wir zum Haus des Herrn!“
2 Nun stehen unsere Füße schon in deinen Toren, Jerusalem.
3 Jerusalem, du bist als die Stadt erbaut, wo alle sich zusammenfinden!
4 Die Stämme pilgern dorthin, die Stämme des Herrn. Gesetz ist es für Israel, dem Namen des Herrn zu lobsingen.
5 Dort stehen ja die Richterthrone, die Throne des Hauses David.
6 Erfleht über Jerusalem Frieden! Heil denen, die dich lieben!
7 Friede soll herrschen in deinen Mauern, Ruhe in deinen Palästen!
8 Wegen meiner Brüder und meiner Verwandten wegen will ich sagen: Heil dir!
9 Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, erbitte ich für dich Segen.
