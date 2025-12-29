Schöningh’sche Bibel

Die Wallfahrt nach Jerusalem

1 [Ein Wallfahrtslied von David. ] - Ich freute mich, als man mir sagte: „Wallfahren wollen wir zum Haus des Herrn!“

2 Nun stehen unsere Füße schon in deinen Toren, Jerusalem.

3 Jerusalem, du bist als die Stadt erbaut, wo alle sich zusammenfinden!

4 Die Stämme pilgern dorthin, die Stämme des Herrn. Gesetz ist es für Israel, dem Namen des Herrn zu lobsingen.

5 Dort stehen ja die Richterthrone, die Throne des Hauses David.

6 Erfleht über Jerusalem Frieden! Heil denen, die dich lieben!

7 Friede soll herrschen in deinen Mauern, Ruhe in deinen Palästen!

8 Wegen meiner Brüder und meiner Verwandten wegen will ich sagen: Heil dir!

9 Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, erbitte ich für dich Segen.

