Schöningh’sche Bibel

Der Segen der Gottesfurcht

1 [Ein Wallfahrtslied. ] - Selig der Mensch, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen wandelt!

2 Was deine Hände schaffen, wirst du genießen. Wohl dir! Du hast es gut.

3 Wie ein fruchtbarer Weinstock ist deine Frau drinnen im Haus. Wie Sprossen vom Ölbaum stehen deine Söhne um deinen Tisch.

4 Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet.

5 Es segne dich der Herr von Zion aus! Dein Leben lang erfreue dich an Jerusalems Glück!

6 Erfreue dich an deinen Kindeskindern! Friede über Israel!

