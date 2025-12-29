Schöningh’sche Bibel online lesen
Gebet in großer Bedrängnis
1 [Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Abschalom floh. ]
Vertrauen auf Gott in der Not
2 Ach, Herr, wie groß ist die Zahl meiner Feinde! So viele sind es, die gegen mich stehen,
3 so viele, die von mir sagen: „Bei Gott gibt es keine Hilfe mehr für den!“
4 Du aber, Herr, bist ein Schild um mich herum, du erhebst mein Haupt, du richtest mich auf.
Gottes Hilfe in der Vergangenheit
5 Rief ich mit lauter Stimme zum Herrn, so erhörte er mich von seinem heiligen Berg.
6 Ich legte mich nieder und schlummerte ein, da der Herr mich beschützte, konnte ich wieder erwachen.
7 Darum habe ich keine Furcht vor zahllosem Volk, das rings mich umlagert.
Bitte um Hilfe in der gegenwärtigen Not
8 Erhebe dich, Herr! Hilf mir, mein Gott! Du hast ja das Kinn all meiner Feinde zerschlagen, zerbrachst den Frevlern die Zähne.
9 Die Rettung steht in der Macht des Herrn. - Über dein Volk komme dein Segen!
