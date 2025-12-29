Schöningh’sche Bibel

Das Hohelied des Gottvertrauens

Unter Gottes Schutz

1 Der du im Schutz des Höchsten wohnst und weilst in des Allmächtigen Schatten,

2 sprich zum Herrn: „Du bist mein Schirm und mein Hort, mein Gott, auf den ich vertraue!“

3 Denn aus des Vogelstellers Schlinge befreit er dich, bewahrt dich vor verderblichem Anschlag.

4 Mit seinen Fittichen bedeckt er dich, unter seinen Flügeln bis du geborgen. Ein schützender Schild ist dir seine Treue.

5 Du musst dich nicht fürchten vor dem Grauen der Nacht, noch vor dem Pfeil, der am hellen Tag durch die Luft schießt;

6 nicht vor der Pest, die umgeht im Dunkel, noch vor der Seuche, die wütet am Mittag.

7 Und fallen tausend an deiner Seite und Abertausende zu deiner Rechten: Dich wird es nicht treffen!

In der Engel Obhut

8 Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen, an den Frevlern schauen die Vergeltung.

9 Denn du hast gesagt: „Der Herr ist meine Zuflucht.“ - Du hast den Höchsten zum Schutz dir gewählt.

10 Kein Unheil wird dir deshalb begegnen, keine Plage sich nahen deinem Zelt.

11 Denn seinen Engeln hat er befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen.

12 Auf ihren Händen sollen sie dich tragen, auf dass dein Fuß nicht stoße an einen Stein.

13 Auf Löwen und Nattern kannst du schreiten, du wirst zertreten Löwen und Drachen.

Gottes Heilszusage

14 „Weil er mir anhängt, rette ich ihn! Ich schütze ihn, weil er sich bekannt hat zu meinem Namen.

15 Ruft er mich an, so erhöre ich ihn und stehe in der Not ihm zur Seite. Ich rette ihn und bringe ihn zu Ehren.

16 Mit langem Leben sättige ich ihn und lasse ihn schauen mein Heil.“

© Christoph Wollek