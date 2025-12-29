Richter 10

Schöningh’sche Bibel

Die Richter Tola und Jaïr

1 Nach Abimelech trat Tola, der Sohn Puwas, der Enkel Dodos, aus Issachar, zur Errettung Israels auf. Er wohnte in Schamir auf dem Gebirge Efraim und richtete Israel 23 Jahre lang.

2 Dann starb er und wurde in Schamir begraben.

3 Nach ihm trat Jaïr aus Gilead auf und richtete Israel 23 Jahre.

4 Er hatte dreißig Söhne, die auf dreißig Eselsfüllen ritten und dreißig Städte besaßen, die man bis auf den heutigen Tag „Zeltdörfer Jaïrs“ nennt. Sie liegen in Gilead.

5 Als Jaïr starb, begrub man ihn in Kamon.

Der Richter Jiftach

Die Ammoniterplage

6 Die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn mißfiel, und dienten den Baalen und Astarten, den Göttern Syriens, den Göttern Sidons, den Göttern Moabs, den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister. Den Herrn aber verließen sie und dienten ihm nicht.

7 Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er gab es in die Gewalt der Philister und in die Gewalt der Ammoniter.

8 Sie quälten und belästigten die Israeliten in jenem Jahr schon 18 Jahre lang - alle Israeliten jenseits des Jordan im Land der Amoriter, in Gilead.

9 Als aber die Ammoniter über den Jordan gingen, um auch Juda, Benjamin und das Haus Efraim zu bekriegen, und die Israeliten in großer Not waren,

10 riefen die Israeliten zum Herrn und gestanden: „Wir haben gegen dich gesündigt. Denn wir verließen unseren Gott und dienten den Baalen.“

11 Der Herr aber sagte zu den Israeliten: „Hat man nicht von seiten der Ägypter, Amoriter, Ammoniter, Philister,

12 Sidonier, Amalekiter und Midianiter euch bedrängt? Aber als ihr zu mir riefet, errettete ich euch aus ihrer Hand.

13 Ihr aber habt mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr erretten.

14 Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr euch erwählt habt! Sie mögen euch retten, wenn ihr in Bedrängnis seid.“

15 Da bekannten die Israeliten dem Herrn: „Wir haben gesündigt. Verfahre mit uns, ganz wie es dir beliebt! Nur rette uns noch dieses Mal!“

16 Sie entfernten darauf die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten wieder dem Herrn. Und er hatte Mitleid mit dem Elend Israels.

Die Berufung Jiftachs zum Richter

17 Als die Ammoniter aufgeboten wurden und in Gilead lagerten, während sich die Israeliten sammelten und bei Mizpa das Lager aufschlugen, sagte das Volk, die Fürsten von Gilead, zueinander:

18 „Wer ist der Mann, der den Kampf gegen die Ammoniter aufnimmt? Er soll das Haupt aller Bewohner von Gilead werden.“

