Richter 12

Schöningh’sche Bibel

Das Aufbegehren der Efraimiter gegen Jiftach

1 Nun wurden die Efraimiter aufgeboten. Sie zogen nordwärts und fragten Jiftach: „Warum bist du zum Kampf gegen die Ammoniter ausgezogen, ohne dass du uns aufgefordert hast, mit dir zu ziehen? Jetzt wollen wir dir dein Haus über dem Kopf in Brand stecken.“

2 Jiftach entgegnete ihnen: „Ich und mein Volk hatten mit den Ammonitern einen schweren Kampf. Ich rief euch, aber ihr habt mich nicht aus ihrer Gewalt errettet.

3 Als ich sah, dass ihr mir nicht helfen wolltet, setzte ich mein Leben ein und zog gegen die Ammoniter, und der Herr gab sie in meine Gewalt. Warum zieht ihr nun heute gegen mich heran, um mich anzugreifen?“

4 Darauf bot Jiftach alle Männer von Gilead auf und griff die Efraimiter an. Die Gileaditer brachten den Efraimitern eine Niederlage bei. Diese hatten nämlich gesagt: „Davongelaufene Efraimiter seid ihr. Gilead liegt inmitten von Efraim, inmitten von Manasse.“

5 Die Gileaditer besetzten die Jordanfurten nach Efraim. Wenn nun ein efraimitischer Flüchtling bat: „Ich möchte übersetzen“, fragten ihn die Männer von Gilead: „Bist du aus Efraim?“. Antwortete er: „Nein“,

6 so befahlen sie ihm: „Sage einmal “Schibbolet!„ Sagte der “Sibbolet„ weil er die richtige Aussprach nicht fertigbrachte, so ergriffen sie ihn und hieben ihn an den Jordanfurten nieder. So kamen damals 42.000 Mann aus Efraim um.

7 Jiftach richtete Israel sechs Jahre. Dann starb Jiftach aus Gilead und wurde in einer Stadt Gileads begraben.

Die Richter Ibzan, Elon und Abdon

8 Nach ihm richtete in Israel Ibzan aus Betlehem.

9 Er hatte dreißig Söhne und dreißig Töchter. Die verheiratete er nach auswärts, und dreißig Töchter führte er seinen Söhnen von auswärts zu. Er richtete Israel sieben Jahre.

10 Als Ibzan starb, wurde er in Betlehem begraben.

11 Nach ihm richtete in Israel Elon aus Sebulon. Zehn Jahre lang richtete er in Israel.

12 Als Elon starb, wurde er in Ajalon im Land Sebulon begraben.

13 Nach ihm richtete in Israel Abdon, der Sohn Hillels aus Piraton.

14 Er hatte vierzig Söhne und dreißig Enkel, die auf siebzig Eselsfüllen ritten. Er richtete Israel acht Jahre.

15 Nachdem Abdon, der Sohn Hillels aus Piraton, gestorben war, wurde er in Piraton im Land Efraim auf dem Amalekitergebirge begraben.

