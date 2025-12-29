Schöningh’sche Bibel

Die „Musterung“ der Streiter

1 In der Frühe machte sich Gideon auf und seine ganze Schar mit ihm. Sie lagerten sich bei der Quelle Harod, während das Lager der Midianiter sich nördlich davon am Fuß des Hügels More in der Ebene befand.

2 Da sagte der Herr zu Gideon: „Das Kriegsvolk, das du bei dir hast, ist zu zahlreich, als dass ich die Midianiter in seine Gewalt gäbe. Sonst könnte Israel sich mir gegenüber rühmen: Ich habe mir durch eigene Kraft geholfen.

3 So rufe denn laut vor den Leuten aus: Wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und mache sich vom Gileadgebirge fort!“ Daraufhin kehrten von der Schar 22.000 Mann um, während 10.000 zurückblieben.

4 Der Herr aber sagte zu Gideon: „Die Schar ist noch immer zu zahlreich. Führe sie hinab zum Wasser! Dort werde ich sie dir sichten. Von wem ich dir sage: Dieser geht mit dir, der soll mit dir gehen. Von wem ich aber zu dir sage: Dieser geht nicht mit dir, der soll nicht mitgehen.“

5 Nachdem er die Leute ans Wasser hinabgeführt hatte, sagte der Herr zu Gideon: „Jeden, der das Wasser mit der Zunge leckt, wie die Hunde lecken, den stelle besonders, ebenso jeden, der zum Trinken niederkniet!“

6 Da betrug die Zahl derer, die das Wasser mit der Hand zum Mund leckten, dreihundert Mann. Die übrigen Leute ließen sich alle auf die Knie nieder, um Wasser zu trinken.

7 Nun sagte der Herr zu Gideon: „Mit den dreihundert Mann, die das Wasser leckten, werde ich euch retten und die Midianiter in deine Hand geben. Alle anderen sollen ein jeder in seine Heimat zurückkehren.“

8 Nachdem sie den Mundvorrat der Leute und ihre Posaunen an sich genommen hatten, entließ er alle Israeliten, einen jeden in seine Heimat. Nur die dreihundert Mann behielt er zurück. Das Lager der Midianiter befand sich unter ihm in der Ebene.

Die nächtliche Erkundung

9 In jener Nacht sagte der Herr zu ihm: „Mache dich auf! Gehe zum Lager hinab! Denn ich gebe es in deine Hand.

10 Fürchtest du dich aber, allein hinabzugehen, so gehe in Begleitung deines Dieners Pura hinab zum Lager!

11 Erlausche, was sie reden! Dann wirst du Mut bekommen, in das Lager hinabzuziehen!“ So begab er sich mit seinem Diener Pura hinab bis in die nächste Nähe der Lagerwachen.

12 Die Midianiter und die Amalekiter sowie alle Söhne des Ostens hatten sich in der Ebene gelagert, so zahlreich wie die Heuschrecken. Ihre Kamele waren unzählbar, so zahlreich wie der Sand am Meer.

13 Als Gideon hinkam, erzählte einer einem anderen gerade folgenden Traum: „Höre, ich habe einen Traum gehabt. Es rollte ein Gerstenbrotkuchen in das midianitische Lager und kam bis an ein Zelt. Er traf es, so dass es umfiel, und zwar kehrte er es nach oben um. So blieb das Zelt liegen.“

14 Der andere antwortete: „Das bedeutet nichts anderes als das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes des Joasch. Gott gibt die Midianiter und das ganze Lager in seine Hand.“

15 Als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung gehört hatte, warf er sich nieder. Dann kehrte er in das israelitische Lager zurück und rief: „Macht euch auf! Der Herr gibt das Lager der Midianiter in eure Hand.“

Gottes Sieg durch Gideon

16 Hierauf teilte er die dreihundert Mann in drei Haufen und gab allen Posaunen in die Hand und leere Krüge. In den Krügen befanden sich Fackeln.

17 Er befahl ihnen: „Seht auf mich und machte es ebenso! Wenn ich an den Rand des Lagers herangekommen bin, dann tut, was ich tue!

18 Sobald ich mit allen, die bei mir sind, in die Posaune stoße, stoßt auch ihr rings um das ganze Lager in die Posaunen und ruft: Für den Herrn und für Gideon!“

19 Als nun Gideon mit den hundert Mann, die bei ihm waren, zu Beginn der mittleren Nachtwache - eben hatte man die Wachen aufgestellt - an den Rand des Lagers herangekommen war, stießen sie in die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen.

20 Gleichzeitig stießen die drei Heerhaufen in die Posaunen und zerschlugen die Krüge. In der linken Hand hielten sie die Fackeln, in der rechten die Posaunen, um zu blasen, und riefen: „Das Schwert für den Herrn und für Gideon!“

21 Jeder blieb dabei an der Stelle stehen, wo er war, rings um das Lager. Da geriet das ganze Lager in Verwirrung. Sie schrien und suchten zu fliehen.

22 Während jene in die dreihundert Posaunen stießen, richtete der Herr das Schwert des einen gegen den anderen, und zwar im ganzen Lager, und das Heer floh bis nach Bet-Schitta auf Zereda zu, bis Sefat-Abel-Mehola bei Tabbat.

Die Verfolgung der Midianiter

23 Nun wurden die Israeliten von Naftali, Ascher und ganz Manasse aufgeboten, und sie setzten den Midianitern nach.

24 Auch sandte Gideon Boten im ganzen Gebirge Efraim umher mit der Weisung: „Zieht hinab den Midianitern entgegen und schneidet ihnen das Wasser ab bis Bet-Bara, nämlich den Jordan!“

25 Auch nahmen sie die beiden Midianiterfürsten Oreb (Rabe) und Seeb (Wolf) gefangen. Oreb erschlugen sie am Rabenfelsen, und Seeb hieben sie bei der Wolfskelter nieder. Sie nahmen dann die Verfolgung der Midianiter auf und brachten die Köpfe von Oreb und Seeb zu Gideon über den Jordan.

