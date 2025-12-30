Schöningh’sche Bibel

Empfehlung und Grüße

1 Ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe, die im Dienst der Gemeinde zu Kenchreä steht.

2 Nehmt sie auf im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt. Steht ihr in allem bei, wo sie euer bedarf. Sie ist vielen und auch mir eine Helferin geworden.

3 Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus.

4 Sie haben für mein Leben ihren Nacken eingesetzt. Dafür bin nicht nur ich, sondern alle Gemeinden der Heiden ihnen dankbar.

5 Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus! Grüßt meinen geliebten Epänetus; er ist Asiens Erstlingsgabe für Christus.

6 Grüßt Maria, die sich soviel für euch abgemüht hat.

7 Grüßt Andronikus und Junias, die zu meinem Volk gehören und meine Mitgefangenen waren, die bei den Aposteln angesehen sind und schon vor mir in Christus gewesen sind.

8 Grüßt meinen im Herrn geliebten Ampliatus.

9 Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und meinen geliebten Stachys.

10 Grüßt Apelles, der sich in Christus bewährt hat. Grüßt, die zum Haus des Aristobul gehören.

11 Grüßt meinen Verwandten Herodion. Grüßt, die zum Haus des Narzissus gehören, die im Herrn sind.

12 Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die sich abmühen im Herrn. Grüßt die geliebte Persis, die schon viel im Herrn sich gemüht hat.

13 Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine und meine Mutter.

14 Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen.

15 Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen.

16 Grüßt einander mit heiligem Kuß. Es lassen euch alle Gemeinden Christi grüßen.

Warnung vor Irrlehrern

17 Ich ermahne euch, Brüder, auf die achtzugeben, die Streitigkeiten und Ärgernisse gegen die Lehre, die ihr vernommen habt, hervorrufen. Haltet euch von ihnen fern!

18 Solche Menschen dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihrem Bauch. Mit gleisnerischen und schön klingenden Reden verführen sie die Herzen der Arglosen.

19 Euer Gehorsam ist allen bekannt; darum freue ich mich über euch. Doch wünsche ich, daß ihr weise seid zum Guten und unverdorben vom Bösen.

20 Der Gott des Friedens wird den Satan bald unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch!

Grüße aus Korinth

21 Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius, Jason und Sosipater, die zu meinem Volk gehören.

22 Ich, Tertius, der Schreiber dieses Briefes, grüße euch im Herrn.

23 Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Es grüßen euch der Stadtkämmerer Erastus und der Bruder Quartus.

24 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen! Amen.

Lobpreis Gottes

25 Ihm, der euch zu stärken vermag gemäß meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus, der Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten verborgen war,

26 jetzt aber enthüllt und durch prophetische Schriften auf Anordnung des ewigen Gottes allen Völkern zur gläubigen Annahme kundgetan ist,

27 dem allein weisen Gott, sei durch Jesus Christus Ehre in alle Ewigkeit! Amen.

