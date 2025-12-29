Schöningh’sche Bibel

1 Wer den Herrn fürchtet, handelt so. Wer am Gesetz festhält, erlangt Weisheit.

2 Sie kommt ihm entgegen wie eine Mutter und nimmt ihn auf wie eine junge Frau.

3 Sie speist ihn mit dem Brot der Einsicht und tränkt ihn mit dem Wasser der Erkenntnis.

4 Er stützt sich auf sie und wankt nicht. Er vertraut auf sie und wird so nicht enttäuscht.

5 Sie erhöht ihn über seine Genossen und öffnet ihm den Mund inmitten der Gemeinde.

6 Frohsinn und eine Freudenkrone und ewigen Ruhm erlangt er.

7 Unverständige werden sie sich niemals aneignen, und Sünder werden sie nicht schauen.

8 Sie bleibt fern den Spöttern, und Lügner denken nicht an sie.

9 Ihr Lobpreis ziemt sich nicht im Mund des Sünders; er ist ihm vom Herrn nicht gegeben.

10 Ihr Lob erklingt im Mund des Weisen. Der Herr verleiht es ihm.

Des Menschen freier Wille - Verantwortlichkeit

11 Sage nicht: „Ich bin durch Gott zum Abfall gekommen.“ Denn was er haßt, sollst du nicht tun.

12 Sage nicht: „Er hat mich zu Fall gebracht.“ Denn er hat den Sünder nicht vonnöten.

13 Der Herr haßt jede Greueltat, und die ihn fürchten, lieben sie auch nicht.

14 Er schuf im Anfang den Menschen und überließ ihn der eigenen Entscheidung.

15 Wenn du willst, kannst du die Gebote halten, und Treue üben hängt von deinem freien Willen ab.

16 Er hat dir vorgelegt Feuer und Wasser. Strecke deine Hand aus, wonach du willst.

17 Vor dem Menschen liegen Leben und Tod. Was er will, wird ihm gegeben.

18 Groß ist die Weisheit des Herrn. Er ist stark an Macht und sieht alles.

19 Seine Augen sehen auf die, die ihn fürchten; er kennt jedes Menschen Tun.

20 Keinem gibt er den Befehl zu freveln, keinem die Erlaubnis zu sündigen.

© Christoph Wollek