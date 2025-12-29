Schöningh’sche Bibel

Der Wandel in der Furcht Gottes

Geduld in der Trübsal

1 Mein Sohn, wenn du vorhast, dem Herrn zu dienen, mache dich auf Anfechtungen gefaßt.

2 Doch sei mutig, harre aus und überstürze dich nicht zur Zeit der Prüfung.

3 Hang ihm an und falle nicht ab von ihm, damit du am Ende erhaben dastehst.

4 Nimm an, was über dich auch kommen mag, und habe Geduld bei den Wechselfällen deiner Trübsal.

5 Denn das Gold wird im Feuer erprobt, der gottgefällige Mensch im Ofen der Trübsal.

6 Vertraue auf Gott, er nimmt sich deiner an. Wandle recht und hoffe auf ihn!

Vertrauen auf Gott

7 Die ihr den Herrn fürchtet, harrt auf sein Erbarmen und weicht nicht ab, damit ihr nicht zu Fall kommt.

8 Die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf ihn, und euer Lohn wird nicht ausbleiben.

9 Die ihr den Herrn fürchtet, hofft auf das Heil, auf ewige Freude und Erbarmen.

10 Schaut auf die früheren Geschlechter und seht: Wer vertraute auf den Herrn und wurde enttäuscht? Wer verharrte in der Furcht vor ihm und wurde verlassen? Wer rief ihn an und wäre von ihm übersehen worden?

11 Denn gnädig und barmherzig ist der Herr. Er läßt die Sünden nach und rettet zur Zeit der Not.

12 Wehe den kleinmütigen Herzen, den schlaffen Händen und dem Sünder, der auf zweierlei Wegen wandelt!

13 Wehe dem verzagten Herzen, das kein Vertrauen hat und darum auch keinen Schutz findet!

14 Wehe euch, die ihr die Geduld verloren habt! Was wollt ihr tun, wenn der Herr euch heimsucht?

Gehorsam gegen Gottes Wort

15 Die den Herrn fürchten, befolgen sein Wort, und die ihn lieben, wandeln seine Wege.

16 Die den Herrn fürchten, suchen sein Wohlgefallen, und die ihn lieben, laben sich ganz an seinem Gesetz.

17 Die den Herrn fürchten, haben ein bereitwilliges Herz und demütigen sich vor ihm.

18 „Wir wollen uns lieber in die Hände des Herrn werfen als in die Hände der Menschen. So groß er ist, so barmherzig ist er auch.“

© Christoph Wollek