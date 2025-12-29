Schöningh’sche Bibel

1 Wer sich rächt, erhält vom Herrn Bestrafung; denn sorgsam gibt er acht auf seine Sünden.

2 Vergib deinem Nächsten das Unrecht, dann werden auch dir, wenn du betest, deine Sünden vergeben.

3 Ein Mensch hält gegen den anderen fest am Zorn und will beim Herrn doch Heilung finden?

4 Er hat mit seinesgleichen kein Erbarmen, und für die eigenen Sünden fleht er um Verzeihung?

5 Er, der Fleisch ist, hält fest am Zorn. Wer wird da seine Sünden sühnen?

6 Denke an die letzten Dinge und laß ab von der Feindschaft. Denke an Untergang und Tod und bleibe den Geboten treu.

7 Denke an die Gebote und grolle nicht dem Nächsten. Denke an den Bund mit dem Höchsten und vergib die Schuld.

Zanksucht

8 Halte dich vom Streit fern! Dann sündigst du weniger. Ein jähzorniger Mensch facht Streit an.

9 Der Bösewicht bringt Freunde auseinander und sät Feinschaft unter Friedlichen.

10 Je nach dem Brennstoff flammt das Feuer auf. Je nach der Hitze entbrennt der Streit. Je nach der Macht des Menschen ist sein Zorn. Je nach dem Reichtum läßt er seinen Grimm aus.

11 Ein jäher Streit facht Feuer an. Blutvergießen bringt ein heftiger Zank.

12 Bläst du den Funken an, flammt er auf. Spuckst du darauf, erlischt er. - Und beides kommt aus deinem Mund.

Ohrenbläserei und Verleumdung

13 Verfluche den Ohrenbläser und den Doppelzüngigen. Denn viele, die im Frieden lebten, haben sie zugrunde gerichtet.

14 Die dritte Zunge brachte viele schon ins Wanken, trieb sie von Volk zu Volk, zerstörte feste Städte und riß der Großen Häuser ein.

15 Die dritte Zunge trieb schon treffliche Frauen fort und beraubte sie der Früchte ihrer Arbeit.

16 Wer auf sie hört, findet keine Ruhe und kann nicht in Frieden wohnen.

17 Der Geißelhieb bewirkt nur Striemen, der Zungenhieb zerschmettert Knochen.

18 Durch des Schwertes Schneide sind schon viele gefallen, doch noch mehr fielen durch die Zunge.

19 Glücklich, wer vor ihr geborgen ist, wer ihrem Grimm nicht verfiel, wer nicht an ihrem Joch zieht und nicht in ihren Fesseln schmachtet.

20 Ihr Joch ist ein eisernes Joch, und ihre Fesseln sind eherne Fesseln.

21 Der Tod durch sie ist ein schlimmer Tod. Selbst die Unterwelt ist besser noch als sie.

22 Über Fromme hat sie keine Macht; sie werden nicht versengt durch ihre Flamme.

23 Die den Herrn verlassen, fallen ihr anheim. Sie lodert auf an ihnen, ohne zu erlöschen. Wie ein Löwe fährt sie auf sie los und zerfleischt sie wie ein Panther.

24 Siehe, mit Dornen zäune deinen Weinberg ein, verschließe dein Silber und Gold. So bringe auch vor deinem Mund Tor und Riegel an.

25 Für deine Worte schaffe Waage und Gewicht.

26 Gib acht, dass du durch sie nicht strauchelst und zu Fall kommst vor dem, der darauf lauert.

