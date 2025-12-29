Schöningh’sche Bibel

Pflichten gegen die Eltern

1 Hört, Kinder, auf das Recht des Vaters und handelt danach, damit es euch wohlergeht.

2 Denn der Herr hat dem Vater Ehre verliehen bei den Kindern und festgesetzt das Recht der Mutter gegenüber den Söhnen.

3 Wer seinen Vater ehrt, sühnt Sünden.

4 Wer seine Mutter achtet, sammelt Schätze.

5 Wer seinen Vater ehrt, wird Freude an seinen Kindern erleben und im Gebet Erhörung finden.

6 Wer seinen Vater ehrt, wird lange leben. Wer auf den Herrn hört, macht seiner Mutter Freude.

7 Wer den Herrn fürchtet, ehrt den Vater und dient seinen Eltern wie Herren.

8 In Wort und Tat ehre deinen Vater, auf dass sein Segen über dich kommt.

9 Des Vaters Segen stützt der Kinder Häuser; aber der Mutter Fluch zerstört sie von Grund aus.

10 Suche nicht deine Ehre in der Geringschätzung deines Vaters; denn in der Schande deines Vaters liegt keine Ehre für dich.

11 Des Menschen Ehre hängt ab von der Ehre seines Vaters, und der üble Ruf der Mutter ist eine Schande für die Kinder.

12 Mein Sohn, nimm dich deines Vaters an in seinem Alter und mache ihm keinen Kummer, solange er lebt.

13 Wenn sein Verstand abnimmt, habe Nachsicht mit ihm und verachte ihn nicht in deiner Vollkraft.

14 Das Mitleid mit deinem Vater wird dir nicht vergessen, es wird dir angerechnet als Sühne für deine Sünden.

15 Am Tag der Trübsal wird deiner gedacht, und deine Sünden verschwinden wie der Reif bei der Wärme.

16 Wer seinen Vater verläßt, gleicht einem Frevler. Wer seine Mutter erbittert, ist vom Herrn verflucht.

Demut und Selbstbescheidung

17 Mein Sohn, vollbringe deine Werke mit Demut, dann bist du beliebt bei den gottgefälligen Menschen.

18 Je größer du bist, um so mehr demütige dich. Dann findest du beim Herrn Gnade.

19 Zahlreich sind die Hochmütigen und Stolzen, aber den Demütigen enthüllt er seine Geheimnisse.

20 Denn groß ist die Macht des Herrn. Von den Demütigen wird er verherrlicht.

21 Grüble dem nicht nach, was für dich zu schwer ist. Forsche dem nicht nach, was über deine Kräfte geht.

22 Sinne über das nach, was dir aufgetragen ist; denn das Verborgene geht dich nichts an.

23 Mit überflüssigen Dingen gib dich nicht ab; denn mehr, als man begreifen kann, ist dir kundgetan worden.

24 Schon viele hat ihr Vorwitz in die Irre geführt, böser Dünkel ihre Einsicht getäuscht.

25 Wer kein Auge hat, dem fehlt das Licht, wer keine Einsicht hat, dem fehlt die Weisheit.

26 Ein trotziges Herz findet ein schlimmes Ende. Wer die Gefahr liebt, kommt darin auch um.

27 Ein trotziges Herz belastet sich mit Schmerzen. Der Sünder häuft ja Sünde auf Sünde.

28 Für die Wunde des Stolzen gibt es kein Heilmittel; denn ein schlimmes Gewächs hat in ihm Wurzel geschlagen.

29 Ein weises Herz durchdenkt die Sinnsprüche, und nach einem aufmerksamen Zuhörer geht das Verlangen des Weisen.

Barmherzigkeit gegen die Armen

30 Wasser löscht loderndes Feuer aus, und Barmherzigkeit sühnt Sünden.

31 Wer Wohltaten vergilt, denkt an die Zukunft und findet eine Stütze zur Zeit, da er zu Fall kommt.

