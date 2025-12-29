Schöningh’sche Bibel

1 Die Schlaflosigkeit des Reichen macht sein Fleisch schwinden, und die Sorgen verscheuchen ihm den Schlaf.

2 Rastlose Sorge vertreibt den Schlummer und macht wie Siechtum den Schlaf unmöglich.

Die Jagd nach dem Gold

3 Der Reiche plagt sich, um Vermögen zu sammeln, und wenn er ausruht, frönt er dem Genuß.

4 Der Arme müht sich ab bei kümmerlichem Lebensunterhalt, und wenn er ausruht, leidet er Mangel.

5 Wer das Gold liebt, bleibt nicht schuldlos, und wer dem Geld nachjagt, geht zugrunde.

6 Des Goldes wegen kamen schon viele zu Fall, und ihr Verderben stand vor ihnen.

7 Ein Fallstrick ist es für den, der ihm opfert, und jeder Unverständige läßt sich dadurch fangen.

8 Glücklich der Reiche, der schuldlos befunden wird und dem Mammon nicht nachläuft!

9 Wer ist es, dass wir ihn preisen? Denn Wunderdinge hat er in seinem Volk vollbracht.

10 Wer ward durch Gold versucht und blieb doch unversehrt? Es soll ihm zum Ruhm gereichen. Wer konnte das Gesetz übertreten und übertrat es nicht? Böses tun und tat es nicht?

11 Sein Glück ist gesichert, und die Gemeinde preist seine Gerechtigkeit.

Verhalten bei Gastmahlen

12 Wenn du an der Tafel eines Großen sitzt, reiß deinen Mund nicht auf und sage: „Es steht im Überfluß darauf.“

13 Bedenke wohl, dass ein gieriges Auge etwas Schlimmes ist. Was gibt es Schlimmeres als das Auge? Darum tränt es bei allem, was es sieht.

14 Wohin es blickt, dahin strecke deine Hand nicht aus, damit du nicht zugleich mit ihm in der Schüssel zusammentriffst.

15 Lerne an dir selber, was dem Nächsten gebührt, und überlege bei allem, was du tust.

16 Iß als Mann, was man dir vorsetzt, und schlürfe nicht; sonst wirst du verachtet.

17 Aus Anstand höre als erster auf und sei nicht gierig, auf dass du nicht anstoßest.

18 Wenn du unter vielen sitzt, strecke deine Hand nicht früher aus als jene.

19 Wie wenig schon genügt einem wohlerzogenen Menschen! Er ist auf seinem Lager nicht beschwert.

20 Gesunder Schlaf stellt sich bei mäßiger Lebensweise ein. Man steht morgens auf und ist bei sich. Den Unmäßigen quälen Schlaflosigkeit, Brechreiz und Leibgrimmen.

21 Hast du dich aber mit Speisen überladen, stehe auf und geh umher, dann wird dir wieder leichter.

22 Mein Sohn, höre auf mich und mißachte mich nicht. Zuletzt verstehst du meine Worte. Bei allem, was du tust, sei rührig. So wird dir keine Krankheit zustoßen.

23 Wer anständig ist beim Mahl, den preisen die Lippen. Fest bleibt der Ruhm seines Anstandes.

24 Wer unanständig ist beim Mahl, über den murrt die Stadt, und das Urteil über seine Unanständigkeit ist hart.

Verhalten beim Trinken

25 Beim Wein spiele nicht den Helden; denn schon viele hat der Wein zugrunde gerichtet.

26 Wie der Ofen den Stahl erprobt in der Schmelze, so der Wein die Herzen der Spötter im Streit.

27 Der Wein ist für den Menschen ein Lebenstrank, wenn er ihn mäßig trinkt. Was ist das Leben, das des Weines entbehrt? Er ist für die Menschen zum Frohsinn geschaffen.

28 Herzensfreude und Frohsinn ist der Wein, genießt man ihn zur rechten Zeit mit Maß.

29 Doch Herzeleid bringt Wein, wenn viel getrunken wird im Streit und Hader.

30 Trunkenheit steigert den Groll des Unvernünftigen zu anstößigem Verhalten, lähmt die Kraft und schlägt viele Wunden.

31 Stelle den Nächsten nicht zur Rede beim Weingelage und verachte ihn nicht in seiner Heiterkeit. Sage ihm kein Schmähwort und dränge ihn nicht mit einer Forderung.

