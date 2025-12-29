Schöningh’sche Bibel

In Gesellschaft

1 Macht man dich zum Leiter des Mahles, so überhebe dich nicht. Sei unter ihnen wie einer ihresgleichen. Sorge für sie, und dann erst setze dich nieder.

2 Hast du alle versorgt, dann laß dich nieder. So hast du Freude an ihnen und erhältst für dein gutes Verhalten den Kranz.

3 Rede, du Alter, denn das kommt dir zu, doch mit tiefer Einsicht, und störe nicht den Gesang.

4 Wo es etwas zu hören gibt, schwatze nicht und spiele nicht zur Unzeit den Weisen.

5 Ein Siegel von Rubin an goldenem Geschmeide ist ein schönes Lied beim Weingelage.

6 Ein Smaragdsiegel in goldener Fassung ist Liederschall beim lieblichen Wein.

7 Sprich, Jüngling, wenn du musst, und nur wenn man dich zweimal fragt.

8 Faß dich kurz, sage mit wenigen Worten viel. Sei wie einer, der es weiß und doch schweigt.

9 Unter Vornehmen erhebe dich nicht. Spricht ein anderer, so schwatze nicht viel dazwischen.

10 Wie der Blitz dem Donner vorauseilt, so geht vor dem Bescheidenen die Gunst einher.

11 Stehe auf zur rechten Zeit und säume nicht, geh nach Hause und sei nicht ausgelassen.

12 Dort spiele und tu, was dir in den Sinn kommt. Doch verfehle dich nicht durch übermütige Reden.

13 Für all das preise deinen Schöpfer, der dich mit seinen Gütern labt.

Das Gesetz des Herrn

14 Wer den Herrn fürchtet, erhält Belehrung; sein Wohlgefallen erlangt, wer an ihn sich wendet.

15 Wer das Gesetz erforscht, wird von ihm erfüllt; wer aber heuchelt, kommt an ihm zu Fall.

16 Die den Herrn fürchten, finden das Rechte; wie im Licht lassen sie aufleuchten seine Satzungen.

17 Der sündige Mensch lehnt die Belehrung ab und findet eine Auslegung nach seinem Belieben.

18 Ein Mensch von Einsicht läßt anderer Meinung nicht unbeachtet. Der Spötter und der Hochmütige kennen keine Rücksicht.

>Achte auf deine Seele!<

19 Tu nichts ohne Überlegung, so wirst du nach der Tat nichts zu bereuen haben.

20 Wandle nicht den Weg des Anstoßes und strauchele nicht auf steinigem Boden.

21 Traue nicht den Wegen, die frei von Räubern sind,

22 und sei auf der Hut ob deiner Zukunft.

23 Bei allem, was du tust, achte auf deine Seele; denn das heißt die Gebote halten.

24 Wer auf das Gesetz vertraut, der achtet auf sich selbst. Wer auf den Herrn vertraut, kommt nicht zu Schaden.

© Christoph Wollek