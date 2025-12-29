Schöningh’sche Bibel

Opfer und Gesetz

1 Wer das Gesetz befolgt, bringt viele Opfer dar;

2 ein Friedopfer, wer die Gebote achtet.

3 Wer Liebe erweist, bringt ein Speiseopfer dar;

4 wer Mildtätigkeit übt, ein Lobopfer.

5 Dem Herrn gefällt es, wenn man vom Bösen abläßt; und Versöhnung erlangt, wer das Unrecht meidet.

6 Erscheine nicht mit leeren Händen vor dem Herrn; das soll geschehen, weil das Gesetz es gebietet.

7 Das Opfer des Gerechten macht den Altar fett. Sein Wohlgeruch steigt zum Höchsten empor.

8 Die Opfergabe des gerechten Mannes ist wohlgefällig; das Andenken daran wird nicht vergessen.

9 Mit gütigem Auge ehre den Herrn und laß die Erstlingsgabe deiner Hände nicht kärglich ausfallen.

10 Bei allen deinen Gaben zeige ein freundliches Gesicht, und opfere den Zehnten mit frohem Sinn.

11 Gib dem Höchsten ebenso, wie er dir gegeben hat, mit gütigem Auge und soweit du kannst.

12 Denn der Herr vergilt es und erstattet es dir siebenfach.

13 Versuche nicht, ihn zu bestechen, denn er nimmt nichts an. Auf ein unrechtes Opfer verlasse dich nicht!

14 Denn der Herr ist Richter. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person.

Das Gebet der Armen

15 Er nimmt nicht Partei gegen den Armen und erhört das Flehen des Bedrückten.

16 Er läßt nicht unbeachtet das Flehen der Waise, noch die Witwe, wenn sie ihre Klage ausschüttet.

17 Fließen nicht der Witwe Tränen über ihre Wangen, und richtet sich nicht ihr Hilferuf gegen den, der sie ausgepreßt?

18 Wer dem Herrn wohlgefällig dient, wird angenommen, und sein Gebet dringt zu den Wolken empor.

19 Das Flehen des Armen dringt durch die Wolken und ruht nicht, bis es zum Ziel kommt.

20 Es gibt sich nicht zufrieden, bis der Höchste darauf schaut und gerecht richtet und Recht schafft.

21 Der Herr säumt nicht und übt nicht Langmut gegen die Erbarmungslosen,

22 bis er ihnen die Lenden zerschlagen, an den Heiden Vergeltung geübt,

23 bis er das Heer der Stolzen vertrieben und das Zepter der Bedränger zerbrochen hat,

24 bis er den Menschen nach ihrem Tun vergolten und die Werke der Menschen nach ihren Absichten,

25 bis er seinem Volk Recht geschaffen und es durch sein Erbarmen erfreut.

26 Köstlich ist das Erbarmen des Herrn in der Zeit der Not, wie Regenwolken zur Zeit der Dürre.

© Christoph Wollek