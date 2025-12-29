Schöningh’sche Bibel

Wem der Weg zur Weisheit offensteht

1 Anders ist es mit dem, der sein Sinnen und Trachten auf das Gesetz des Allerhöchsten richtet, der die Weisheit aller Ahnen erforscht und sich mit den Sprüchen der Propheten beschäftigt,

2 der berühmter Männer Reden sich merkt und in die scharfsinnigen Sprüche eindringt,

3 der über die Geheimnisse der Sprüche nachsinnt und sich mit dem verborgenen Sinn der Gleichnisse beschäftigt.

4 Im Kreis der Großen tut er Dienst und erscheint auch bei den Fürsten. Er reist in die Länder fremder Völker und sucht Gutes und Böses unter den Menschen kennenzulernen.

Der Weisheitslehrer

5 Er wendet sich frühmorgens an den Herrn, seinen Schöpfer, und legt dem Allerhöchsten seine Bitten vor. Er öffnet seinen Mund zum Gebet und fleht für seine Sünden.

6 Wenn es dem Herrn, dem großen Gott, gefällt, erfüllt er ihn mit dem Geist der Einsicht. Dann läßt er weise Worte sprudeln und preist den Herrn im Gebet.

7 Er versteht seinen Rat und die Lehre und sinnt nach über seine Geheimnisse.

8 Er macht seine Lehre offenkundig und findet seinen Ruhm im Bundesgesetz des Herrn.

9 Viele loben seine Einsicht, und niemals geht sie verloren. Sein Andenken erlischt nicht, und sein Name lebt von Geschlecht zu Geschlecht.

10 Die Völker preisen seine Weisheit, und sein Lob verkündet die Gemeinde.

11 Da er lebt, behält er einen Namen besser als tausende. Und legt er sich zur Ruhe, so genügt er ihm.

Lobpreis Gottes

12 Noch einmal will ich bedachtsam reden; denn wie der Vollmond bin ich voll.

13 Ihr frommen Söhne, hört mich an, und wie eine Rose an Wasserbächen sollt ihr sprossen.

14 Süßen Duft sollt ihr geben wie Weihrauch und blühen wie die Lilien. Strömt Wohlgeruch aus und singt ein Loblied! Preist den Herrn ob all seiner Werke!

15 Gebt seinem Namen die Ehre und preist ihn durch ein Loblied mit Harfen- und Saitenspiel, und verkündet mit Jubel:

16 Die Werke des Herrn sind allzumal gut, und was er befiehlt, geschieht alles zu seiner Zeit. Man frage nicht: „Was ist das? Wozu das?“ Denn alles wird angestrebt zu seiner Zeit.

17 Auf sein Wort stand das Wasser da wie ein Wall, und durch das Gebot seines Mundes entstanden die Sammelbecken der Gewässer.

18 Auf seinen Wink geschieht alles, was ihm gefällt, und niemand vermag ihn zu hindern, wenn er helfen will.

19 Das Tun aller Menschenkinder ist ihm bekannt. Nichts bleibt verborgen vor seinen Augen.

20 Von einer Ewigkeit bis zur anderen reicht sein Blick, und ungewöhnlich ist nichts für ihn.

21 Man frage nicht: „Was ist das? Wozu ist das?“ Denn jedes Ding hat seinen Zweck.

22 Wie ein Strom flutet über sein Segen, wie eine Flut tränkt er das Erdreich.

23 So trifft sein Zorn auch die Völker und wandelt in eine Salzwüste wasserreiches Land.

24 Seine Wege sind für die Frommen gerade, voller Anstoß für die Frevler.

25 Für die Guten bestimmte er von Anfang an Gutes, Böses für die Sünder.

26 Die Hauptbedürfnisse für das menschliche Leben sind: Wasser, Feuer, Eisen und Salz, Weizenbrot, Honig und Milch, Traubenblut, Öl und Kleidung.

27 All das dient den Frommen zum Guten, doch für die Sünder wird es zum Schaden.

28 Es gibt Winde, die zur Strafe geschaffen sind und Geißeln schwingen in ihrem Wüten. Ihre Kraft lassen sie aus zur Zeit des Verhängnisses und stillen so den Grimm ihres Schöpfers.

29 Feuer, Hagel, Hungersnot, Pest: All das ist zur Strafe da.

30 Wilde Tiere, Skorpione und Nattern und das Racheschwert, zu vertilgen die Frevler.

31 Erteilt er ihnen Befehl, freuen sie sich, halten sich auf Erden bereit und widerstreben nicht seinem Befehl, wenn ihre Zeit gekommen.

32 Darum war ich schon von Anfang an überzeugt, erwog es und schrieb es nieder:

33 Die Werke des Herrn sind allzumal gut und genügen jedem Zweck zu seiner Zeit.

34 Man darf nicht sagen: „Dies ist schlechter als jenes.“ Denn alles bewährt sich zu seiner Zeit.

35 Darum jubelt nun laut von ganzem Herzen und preist den Namen des Herrn!

