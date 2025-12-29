Schöningh’sche Bibel

Wessen man sich nicht zu schämen braucht

1 Jedoch wegen folgender Dinge sollst du dich nicht schämen und keine Rücksicht nehmen, dass du nicht sündigst:

2 Wegen des Gesetzes des Höchsten, seines Bundes, des Urteils, das auch dem Frevler Recht verschafft,

3 wegen der Abrechnung mit Freund und Gast, der Teilung des ererbten Gutes an Freunde,

4 der Genauigkeit in Waage und Gewicht, des größeren oder geringeren Erwerbs,

5 des gleichen Preises bei Kauf und Verkauf, strengster Kinderzucht und der blutigen Züchtigung eines bösen Knechtes.

6 Für ein böses Weib ist ein Siegel am Platz. Wo viele Hände sind, da schließe ab.

7 Was du hinterlegst, das zähle und wäge ab. Und was du ausgibst und einnimmst - lege alles schriftlich nieder.

8 Schäme dich nicht, den Unverständigen und Toren zurechtzuweisen, sowie den Graukopf, der mit Knaben zankt. Dann bist du wahrhaft gebildet und vor aller Welt geehrt.

Sorge des Vaters um seine Töchter

9 Eine Tochter ist für den Vater eine geheime Sorge. Die Sorge um sie verscheucht ihm den Schlaf: In ihrer Jugend, dass sie nicht verblühe, und ist sie verheiratet, dass sie sich nicht verhaßt mache;

10 in ihrer Mädchenzeit, dass sie sich nicht verführen lasse und im Vaterhaus schwanger werde; bei ihrem Mann, dass sie sich nicht verfehle; verheiratet, dass sie nicht kinderlos bleibe.

11 Eine leichtfertige Tochter halte in strenger Obhut, dass sie dich nicht zum Gespött deiner Feinde macht, zum Stadtgespräch und zum Gerede des Volkes, und dich in Schande bringt bei der großen Menge.

12 Keinem Mann zeige ihre Schönheit, und unter Frauen schwatze nicht.

13 Denn aus dem Kleid kommt die Motte und von einer Frau die Schlechtigkeit der anderen.

14 Besser ist die Rauheit des Mannes, als eine Frau, die schön tut, eine Frau, die dann zum Schandfleck wird.

Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung

15 Gedenken will ich der Werke des Herrn und darlegen, was ich gesehen habe. Des Herrn Werke sind durch sein Wort gebildet.

16 Voll Glanz erstrahlt die Sonne über dem All, und der Herrlichkeit des Herrn sind seine Werke voll.

17 Der Herr verlieh seinen Heiligen nicht die Gabe, alle seine Wunderwerke aufzuzählen, die er, der allmächtige Herr, erschuf, dass das Weltall durch seine Herrlichkeit festen Bestand habe.

18 Er erforscht die Meerestiefe und die Herzen und durchschaut alle ihre Anschläge. Denn der Herr kennt alles Wissen und schaut die Zeichen der Zeit.

19 Er tut Vergangenheit und Zukunft kund und enthüllt den Befund verborgener Dinge.

20 Ihm entgeht kein Gedanke, und nichts bleibt ihm verborgen.

21 Er hat die Wunderwerke seiner Weisheit wohlgeordnet, dass sie bestehen ewiglich. Nichts kam hinzu und nichts kam weg. Er bedarf keines Ratgebers.

22 Wie lieblich sind alle seine Werke! Und doch ist es ein Schimmer nur, was man sieht.

23 Alles lebt und währt immerfort, und ihm ist alles in allen Dingen untertan.

24 Alles ist verschieden, das eine vom anderen, und nichts hat er gemacht, was versagt.

25 Das eine übertrifft das andere an Schönheit. Wer kann sich satt sehen an seiner Pracht?

