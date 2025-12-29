Schöningh’sche Bibel

Mose

1 Er ließ aus ihm einen frommen Mann hervorgehen, der Gunst fand bei allen Menschen, geliebt von Gott und den Menschen, Mose, dessen Andenken gesegnet ist.

2 Er nannte ihn einen Gott und stärkte ihn zu furchterregenden Taten.

3 Auf sein Wort hin ließ er die Zeichen geschehen und verherrlichte ihn vor den Königen. Er erteilte ihm Befehle an das Volk und ließ ihn seine Herrlichkeit schauen.

4 Wegen seiner Treue und Ergebenheit heiligte er ihn, erwählte er ihn aus allen Menschen.

5 Er ließ ihn seine Stimme vernehmen und führte ihn hinein ins Wolkendunkel, gab ihm persönlich das Gesetz, die Richtschnur des Lebens und der Einsicht, um Jakob seinen Bund zu lehren und Israel sein Recht.

Aaron

6 Gleich ihm erhöhte und heiligte er Aaron, seinen Bruder aus dem Stamme Levi.

7 Er schloß mit ihm einen ewigen Bund und verlieh ihm das Priestertum für das Volk. Er zierte ihn mit seiner Pracht und umgürtete ihn mit einem Festkleid.

8 Er kleidete ihn in vollendete Pracht und versah ihn mit schmucker Ausstattung, Unterkleidern, Leibrock und Schulterkleid,

9 umgab ihn rings mit Goldgranaten, mit vielen Glöckchen in der Runde, dass sie bei seinen Schritten lieblich erklangen und ihren Ton im Heiligtum hören ließen - den Söhnen seines Volkes zur Erinnerung.

10 Er umgab ihn mit dem heiligen Gewand aus Gold, Purpurblau und Purpurrot - mit gestickter Arbeit, dem Brustschild des Urteilsspruches, den Urim und Tummim, in Webarbeit aus Karmesin,

11 mit Edelsteinen, graviert wie Siegelringe, in Goldeinfassung, der Arbeit des Steinschneiders, zur Erinnerung mit eingegrabener Schrift, entsprechend der Zahl der Stämme Israels.

12 Dazu die goldene Krone oben am Kopfbund mit der eingeschnittenen Inschrift: „Geheiligt dem Herrn“. Ein herrlicher Schmuck, eine prächtige Zier, eine Wonne für das Auge, vollendete Schönheit.

13 Vor ihm gab es nichts Ähnliches, und in Ewigkeit darf kein anderer es anlegen, sondern nur einer von seinen Söhnen und Nachkommen.

14 Sein Opfer soll ganz verbrannt werden, ständig Tag für Tag zweimal.

15 Mose füllte seine Hand und salbte ihn mit dem heiligen Öl. So ward ihm und seinen Nachkommen ein Dienst für alle Zukunft auferlegt, solange der Himmel steht, dass er dem Herrn dienen, sein Priester sein und sein Volk in seinem Namen segnen solle.

16 Er erwählte ihn aus allen Lebenden, um dem Herrn Fettstücke, Brand- und Weihrauchopfer darzubringen zum Gedächtnis und um Sühne zu erwirken für sein Volk.

17 Er gab ihm seine Gebote und die oberste Entscheidung in Rechtssachen, dass er Jakob seine Zeugnisse lehre und Israel in seinem Gesetz unterweise.

18 Da traten Fremdlinge gegen ihn auf und waren eifersüchtig auf ihn in der Wüste: die Anhänger Datans und Abirams und die zornentbrannte Rotte Korachs.

19 Aber der Herr sah es, und es mißfiel ihm. Sie wurden weggerafft durch seine Zornesglut. Er tat an ihnen Wunderzeichen und verzehrte sie durch flammendes Feuer.

20 Er vermehrte noch Aarons Ruhm, gab ihm einen Erbbesitz, wies ihm die Erstlingsfrüchte zu und gab ihm Schaubrote in Fülle.

21 Sie sollten die Opfer des Herrn essen - ein Geschenk für ihn und seine Nachkommen.

22 Am Landbesitz des Volkes jedoch sollte er kein Erbteil haben, kein Anteil ihm im Volk zufallen. Denn sein Anteil und Erbe ist der Herr.

Pinhas

23 Pinhas, der Sohn Eleasars, ist der Dritte an Ehren, er, der eiferte in der Furcht des Herrn, der beim Abfall des Volkes mit Edelmut und Begeisterung feststand und für Israel Sühne schuf.

24 Darum schloß er mit ihm den Bund des Friedens, dass er Vorsteher des Heiligtums und seines Volkes sein und ihm und seinen Nachkommen das Hohepriestertum für alle Zeiten verbleiben sollte.

25 Ebenso ging er mit David, dem Sohn Isais aus dem Stamm Juda, einen Bund ein: Wie des Königs Erbe nur dem Sohn, so soll auch das Erbe Aarons nur seinem Stamm zukommen.

26 Er gebe euch ein weises Herz, sein Volk gerecht zu richten, damit sein Wohlstand und sein Ruhm nicht schwinde bis in die fernsten Zeiten.

