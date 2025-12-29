Schöningh’sche Bibel

1 Verlasse dich nicht auf deinen Reichtum und sage nicht: „Ich habe genug.“

2 Folge nicht deiner Neigung und deiner Kraft, um den Gelüsten deines Herzens nachzugehen.

3 Sage nicht: „Wer hat mir zu befehlen?“ - Denn der Herr wird dich streng dafür strafen.

Keine Vermessenheit

4 Sage nicht: „Ich habe gesündigt, und was ist mir geschehen? Langmütig ist der Herr!“ -

5 Sei nicht ohne Furcht betreffs der Vergebung, dass du Sünde auf Sünde häufst.

6 Sage nicht: „Seine Barmherzigkeit ist groß. Er wird mir schon meine vielen Sünden vergeben.“ - Bei ihm ist wohl Barmherzigkeit, aber auch Zorn. Auf den Sündern lastet sein Grimm.

7 Säume nicht, dich zum Herrn zu bekehren. Verschiebe es nicht von einem Tag zum anderen. Denn plötzlich bricht aus der Zorn des Herrn, und du wirst weggerafft am Tag der Vergeltung.

8 Verlasse dich nicht auf trügerische Schätze. Am Tag des Zornes nützen sie dir nichts.

9 Worfle nicht bei jedem Wind und gehe nicht auf jeglichem Pfad. So macht es der doppelzüngige Sünder.

10 Bleibe fest bei deiner Überzeugung. Deine Rede sei stets gleich.

Gebrauch der Zunge

11 Sei schnell bereit zum Hören, gib aber mit Bedachtsamkeit Antwort.

12 Verstehst du eine Sache, so gib dem Nächsten Antwort; wenn nicht, so halte die Hand auf den Mund.

13 Ehre und Schande liegen in der Rede; die Zunge ist des Menschen Untergang.

14 Sei nicht doppelzüngig, und gebrauche deine Zunge nicht zur Verleumdung.

15 Einen Dieb trifft Schande, den Doppelzüngigen Schimpf und Schmach. Verfehle dich weder im Großen noch im Kleinen und werde aus einem Freund kein Feind.

