Schöningh’sche Bibel

Warnung vor verschiedenen Fehlern

1 Tu nichts Böses, so widerfährt dir nichts Böses.

2 Meide das Unrecht, so wird es dir fernbleiben.

3 Mein Sohn, säe nicht in die Furchen des Unrechts, und du wirst nicht siebenfach davon ernten.

4 Verlange vom Herrn keine Herrscherstellung und vom König keinen Ehrenplatz.

5 Halte dich vor dem Herrn nicht für gerecht, und spiele vor dem König nicht den Weisen.

6 Suche kein Richter zu werden, wenn du dem Unrecht nicht zu steuern vermagst. Du könntest sonst vor dem Mächtigen dich fürchten und deiner Gerechtigkeit Eintrag tun.

7 Verfehle dich nicht gegen die Stadtgemeinde, und würdige dich nicht herab vor dem Volk.

8 Verstricke dich nicht zweimal in die Sünde; denn schon ob der einen bleibst du nicht straflos.

9 Sage nicht: „Er wird auf die Menge meiner Gaben schauen, und wenn ich sie Gott dem Höchsten darbringe, wird er sie annehmen.“

10 Sei nicht kleinmütig, wenn du betest, und versäume nicht, Mildtätigkeit zu üben.

11 Verspotte keinen in seinem Seelenschmerz. Einer ist es, der erniedrigt und erhöht.

12 Ersinne keinen Trug wider deinen Nächsten, und tu nichts dergleichen gegen deinen Freund.

13 Sprich nie eine Lüge aus. Die Gewöhnung daran schlägt nicht zum Guten aus.

14 Sei nicht geschwätzig im Kreis der Alten, und wiederhole kein Wort beim Gebet.

15 Verachte nicht die mühevolle Handarbeit und nicht den Ackerbau, der vom Allerhöchsten stammt.

16 Geselle dich nicht der Menge der Sünder zu. Bedenke, dass der Zorn nicht lange auf sich warten läßt.

17 Sei recht demütigen Geistes. Feuer und Wurm sind die Strafe für den Frevler.

Verhalten gegen verschiedene Menschen

18 Vertausche keinen Freund um Geld und keinen edlen Bruder um Gold aus Ofir.

19 Verachte nicht eine Frau, die gut und weise ist. Ihre Anmut ist kostbarer als Gold.

20 Behandle den Knecht, der treu arbeitet, nicht schlecht, auch nicht den Tagelöhner, der dir ergeben ist.

21 Einen verständigen Knecht liebe aufrichtig und verweigere ihm nicht die Freiheit.

22 Hast du Vieh, so sieh nach ihm. Ist es dir nützlich, so behalte es.

23 Hast du Söhne, so erziehe sie und halte sie in Zucht von Jugend auf.

24 Hast du Töchter, so wache über ihren Leib und schau sie nicht zu freundlich an.

25 Verheiratest du deine Tochter, so hast du ein großes Werk getan. Aber gib sie einem verständigen Mann.

26 Hast du eine Frau nach deinem Herzen, so verstoße sie nicht.

27 Ehre deinen Vater von ganzem Herzen, und vergiß nicht die Schmerzen deiner Mutter.

28 Bedenke, dass du ihnen das Leben verdankst. Wie kannst du es ihnen vergelten, was sie an dir getan?

29 Von ganzem Herzen fürchte den Herrn und halte seine Priester in Ehren.

30 Liebe deinen Schöpfer, soviel du vermagst, und laß seine Diener nicht im Stich.

31 Fürchte den Herrn und ehre den Priester. Gib ihm seinen Anteil, wie dir geboten ist: Die Erstlinge, die Schuldopfer, die Gabe an Schulterstücken, das heilige Speiseopfer und den Priesterzehnten.

32 Auch dem Armen strecke deine Hand hin, dass dir voller Segen zuteil wird.

33 Gib jedem Lebenden eine liebe Gabe und versage auch dem Toten nicht deine Liebe.

34 Halte dich nicht fern von den Weinenden und trauere mit den Trauernden.

35 Säume nicht, die Kranken zu besuchen; denn das sichert dir die Liebe.

36 Bei allen deinen Werken denke an deine letzten Dinge, und du wirst in Ewigkeit nicht sündigen.

