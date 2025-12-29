Schöningh’sche Bibel

Klugheitsregeln

1 Streite nicht mit einem Mächtigen, damit du ihm nicht in die Hände fällst.

2 Streite nicht mit einem Reichen, damit er nicht sein Gewicht gegen dich ausspielt. Denn schon viele hat das Geld zugrundegerichtet, sogar das Herz von Königen verkehrt.

3 Zanke nicht mit einem Schwätzer und lege nicht noch Holz auf sein Feuer.

4 Verkehre nicht mit einem Toren, dass deine Eltern nicht geschmäht werden.

5 Mache keinem Menschen Vorwürfe, der von der Sünde sich abwendet. Bedenke, dass wir alle Strafe verdienen.

6 Beschimpfe keinen alten Mann; denn auch wir werden alt.

7 Freue dich nicht über einen Toten. Bedenke, dass wir alle sterben müssen.

8 Verwirf nicht der Weisen Rede. Denk nach über ihre Sprüche; denn von ihnen kannst du Bildung lernen, um Fürsten dienen zu können.

9 Verschmähe nicht der Alten Reden; denn von ihren Vätern lernten sie. Von ihnen kannst du Einsicht lernen, um Auskunft zu geben, wo es not tut.

10 Lege kein Feuer auf die Kohlen des Sünders; sonst verbrennst du dich an seiner Flamme.

11 Gerate nicht außer dir über einen Spötter; sonst paßt er tückisch auf deine Rede auf.

12 Borge keinem, der mächtiger ist als du. Hast du ihm aber geborgt, so sieh es als verloren an.

13 Leiste nicht Bürgschaft über dein Vermögen hinaus. Hast du dich aber verbürgt, so denke ans Bezahlen.

14 Rechte nicht mit einem Richter; denn er spricht das Urteil nach seinem Gutdünken.

15 Geh nicht des Weges mit einem Verwegenen, damit er nicht schweres Leid über dich bringt. Er tut ja doch, wie es ihm beliebt, und du gehst zugrunde durch seine Torheit.

16 Fange keinen Streit mit einem Jähzornigen an, und ziehe mit ihm nicht durch die Wüste. Denn bei ihm wiegt Blutvergießen leicht, und wo keine Hilfe ist, bringt er dich um.

17 Berate dich nicht mit einem Toren; denn er kann nicht schweigen.

18 Tu nichts Geheimes vor einem Fremden; denn du weißt nicht, was er offenbaren wird.

19 Öffne nicht jedem Menschen dein Herz, um dir dadurch Gunst zu erwerben

