Schöningh’sche Bibel

Das Glück der Weisheit

1 Mein Sohn, vergiß meine Lehre nicht! Dein Herz beachte meine Weisungen.

2 Denn sie bringen dir in Fülle langes Leben, Jahre des Wohlergehens und Glück;

3 Liebe und Treue sollen dich nie verlassen. Binde meine Gebote an deinen Hals, schreibe sie dir auf die Tafel des Herzens!

4 Dann wirst du Gnade gewinnen und bei Gott und den Menschen reichen Lohn.

Die Gottesfurcht

5 Vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen; auf eigene Einsicht verlasse dich nicht!

6 Denk an ihn auf all deinen Wegen: so wird er die Pfade dir ebnen.

7 Halte dich nicht selber für weise! Fürchte den Herrn und meide das Böse!

8 Das hält deinen Leib gesund, ist ein Jungbrunnen für deine Glieder.

9 Gib Ehre dem Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen deines gesamten Ertrages!

10 Dann füllen sich deine Scheunen mit Überfluß, und von Most laufen über deine Fässer.

Wert und Segen der Weisheit

11 Mein Sohn, denke nicht gering von der Zucht des Herrn, laß seine Strafe dich nicht verdrießen!

12 Denn wen der Herr liebhat, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, dem er wohlwill.

13 Heil dem Menschen, der Weisheit erlangt, dem Menschen, der gefunden hat Einsicht!

14 Denn besser als Silber ist es, sie zu erwerben; sie zu gewinnen ist mehr wert als Gold.

15 Kostbarer ist sie als Perlen, all deine Kostbarkeiten kommen ihr nicht gleich.

16 Langes Leben birgt sie in ihrer Rechten, Reichtum und Ehre in ihrer Linken.

17 Ihre Wege sind Wege der Wonne und all ihre Pfade führen zum Heil.

18 Für den, der sie ergreift, ist sie ein Lebensbaum, wer sie festhält, ist glücklich zu preisen.

19 Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet, den Himmel gefestigt durch Einsicht.

20 Durch seine Klugheit brachen die Fluten der Tiefe hervor, träufeln Tau die Wolken.

21 Mein Sohn, verliere sie nicht aus den Augen! Bewahre Umsicht und Klugheit!

22 Dann werden sie zum Leben deiner Seele, deinem Hals zum Schmuck.

23 Dann ziehst du deines Weges in Sicherheit und stößt nicht an mit deinem Fuß.

24 Nicht zu ängstigen brauchst du dich, legst du dich nieder, ruhst du, wird Schlaf dich erquicken.

25 Du brauchst nicht zu bangen vor plötzlichem Schrecken noch vor der Vernichtung, die über den Frevler hereinbricht.

26 Der Herr wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß vor dem Fallstrick bewahren.

Nächstenliebe

27 Verweigere keine Wohltat dem Bedürftigen, wenn es in deiner Macht steht, sie zu spenden!

28 Wenn du es heute schon kannst, so sage nicht zu deinem Nächsten: „Geh, komm wieder, morgen will ich dir geben!“

29 Sinne nichts Böses wider deinen Nächsten, während er arglos bei dir weilt!

30 Streite mit niemandem ohne Grund, wenn man dir nichts zuleide getan!

31 Beneide nicht gewalttätige Menschen, ihre Wege wähle nicht!

32 Denn der Herr verabscheut den Frevler, doch ein treuer Freund ist er dem Frommen.

33 Der Fluch des Herrn liegt auf dem Haus des Frevlers, doch den Wohnsitz der Gerechten segnet er.

34 Zum Spötter wird er den Spöttern, den Demütigen aber spendet er Gnade.

35 Ehre ist der Erbteil des Weisen, doch Schande ist aufgespart den Toren.

