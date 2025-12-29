Schöningh’sche Bibel

Der Weg zur Weisheit

1 Hört, Kinder, die Mahnung des Vaters! Merkt auf, um Weisheit zu lernen!

2 Denn gute Lehren gebe ich euch; verachtet nicht meine Weisung!

3 Da ich als Kind noch bei meinem Vater weilte, als zartes einziges Kind unter der Obhut der Mutter,

4 da belehrte er mich und sagte zu mir: „Dein Herz halte fest meine Worte! Beobachte meine Gebote, so wirst du leben!

5 Erwirb dir Weisheit, erwirb dir Einsicht! Vergiß das nicht! Weiche nicht ab von den Worten meines Mundes“

6 Laß nicht von ihr, sie wird dich bewahren! Behalte sie lieb: sie wird dich behüten!

7 Weisheit fängt damit an, dass man sie sich erwirbt: verschaffe dir Einsicht mit all deiner Habe!

8 Schätze sie hoch: sie wird dich erhöhen, zu Ehren wird sie dich bringen, wenn du sie umarmst.

9 Um dein Haupt wird einen lieblichen Kranz sie dir winden, schenken wird sie dir eine herrliche Krone.„

Warnung vor dem Pfad der Frevler

10 Höre, mein Sohn! Nimm an meine Worte! So werden dir zahlreich werden die Jahre deines Lebens.

11 Den Weg der Weisheit will ich dir weisen, dich leiten auf rechter Bahn.

12 Gehst du darauf, wird dein Schritt nicht beengt sein, läufst du darauf, so wirst du nicht straucheln.

13 Halte Zucht! Verlasse sie nicht! Bewahre sie! Sie ist ja dein Leben.

14 Betritt nicht der Frevler Pfad! Geh nicht auf dem Weg der Bösen!

15 Fliehe ihn, geh nicht darauf! Weiche ihm aus, geh vorüber!

16 Sie können nicht ruhen, wenn sie nichts Böses getan, ihr Schlaf ist ihnen geraubt, wenn sie nicht jemanden verführt.

17 Denn sie essen des Frevels Brot und trinken den Wein der Gewalttat.

18 Der Pfad der Gerechten ist wie der Morgenschein; er wird immer lichter bis zum vollen Tag.

19 Der Gottlosen Weg ist wie dunkle Nacht; sie wissen nicht, worüber sie straucheln.

20 Mein Sohn, merke auf meine Worte! Neige dein Ohr meinen Sprüchen!

21 Laß sie nie deinen Augen entschwinden, bewahre sie im innersten Herzen!

22 Denn Leben sind sie für den, der sie findet, Genesung für seinen ganzen Leib.

23 Mit aller Sorgfalt hüte dein Herz: aus ihm quillt hervor das Leben.

24 Halte deinem Mund die Lüge fern, laß rein sein von Trug deine Lippen!

25 Geradeaus schaue dein Auge, frei vor dich hin dein Blick!

26 Deine Füße setze auf ebene Bahn, fest bestimmt seien all deine Wege.

27 Biege nicht ab nach rechts oder links, halte fern deinen Fuß vom Bösen!

© Christoph Wollek