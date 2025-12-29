Schöningh’sche Bibel

Die Einladung der Weisheit

Die Weisheit bittet um Gehör

1 Horch! Ruft nicht die Weisheit? Ist es nicht die Einsicht, die ihre Stimme erhebt?

2 Sie steht oben, hoch über der Straße oder auch, wo die Wege sich kreuzen.

3 Laut ruft sie am Tor, wo man die Stadt verläßt, oder zur Stadt hereinkommt:

4 „An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf, an die Menschenkinder richte ich mein Wort.

5 Habt Verständnis für Klugheit, ihr Leute voll Einfalt! Nehmt an Vernunft, ihr Toren!

6 Hört zu! Denn Treffliches will ich euch künden, zu wahrhaftiger Rede öffne ich meine Lippen.

7 Ja, meine Zunge spricht lautere Wahrheit, ein Greuel ist Falschheit meinen Lippen.

8 Meines Mundes sämtliche Worte sind wahr, sie sind ohne Falschheit und Tücke.

9 Sie alle sind dem Einsichtigen klar, und einfach dem Wahrheitssucher.

10 Nehmt lieber als Silber meine Weisung an, lieber als kostbares Gold die Erkenntnis!

11 Denn mehr wert als Perlen ist die Weisheit, ihr kommt keinerlei Kostbarkeit gleich.

Die Weisheit preist ihre Güter

12 Ich, die Weisheit, bin im Bund mit der Klugheit; tiefes Wissen ist mein Erwerb.

13 Die Furcht des Herrn ist Haß gegen das Böse; - gegen Hochmut und Hoffart, bösen Wandel und falsche Rede hege ich Haß.

14 Bei mir ist Umsicht und kluger Rat; mein ist Einsicht und Stärke.

15 Durch mich regieren die Könige, entscheiden die Großen nach Recht.

16 Durch mich befehlen die Fürsten, die Edlen und alle Richter auf Erden.

17 Die mich lieben, liebe ich wieder; es finden mich, die mich suchen.

18 Bei mir sind Reichtum und Ehre zu finden, auch bleibender Wohlstand und stattliches Gut.

19 Meine Frucht ist besser als Gold, besser als Feingold; mein Ertrag ist mehr wert als geläutertes Silber.

20 Auf dem Pfad der Gerechtigkeit wandle ich, inmitten der Bahnen des Rechts.

21 Denen, die mich lieben, spende ich Güter, ihre Schatzkammern fülle ich an.

Die Weisheit erzählt von ihrem Ursprung

22 Mich schuf der Herr im Beginn seines Waltens, als erstes seiner Werke in der Urzeit.

23 Ich ward bestellt von Ewigkeit her, von Anbeginn, vor dem Ursprung der Welt

24 Noch war die Tiefe der Flut nicht bestimmt, da ward ich geboren; es gab noch keine Quellen mit sprudelndem Wasser.

25 Noch waren die Berge nicht eingesenkt, da ward ich vor den Hügeln geboren,

26 bevor er Land und Gefilde erschuf, und des Erdenrunds erste Schollen.

Die Weisheit schildert ihr Wirken

27 Ich war dabei, als er den Himmel baute, als er abmaß die Wölbung über den Wassern der Flut;

28 als er in der Höhe die Wolken ballte, die Quellen anschwellen ließ aus dem Urmeer,

29 als er dem Meer seine Schranken gesetzt, dass die Flut ihr Ufer nie überschreite, und er die Säulen der Erde gefestigt -

30 da stand ich, sein Liebling, an seiner Seite, war Tag für Tag voll Entzücken, voll Freude vor ihm allezeit,

31 voll Freude auf seiner weiten Erde, voll Entzücken an den Menschenkindern.

Die Weisheit verheißt das Leben

32 Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich! Heil denen, die wandeln auf meinen Wegen!

33 Hört meine Weisung, dass ihr Weisheit gewinnt! lasst sie nicht fahren!

34 Wohl dem, der mir lauscht, der Tag für Tag wacht an meiner Tür, der meine Torpfosten hütet.

35 Denn wer mich findet, findet das Leben; was er wünscht, erhält er vom Herrn.

36 Wer mich verfehlt, verletzt seine Seele; alle die mich hassen, lieben den Tod.“

