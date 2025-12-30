Schöningh’sche Bibel

WEISUNGEN FÜR DIE SEELSORGE

Sorge für die einzelnen Stände

1 Du aber verkünde, was der gesunden Lehre entspricht.

2 Die älteren Männer sollen nüchtern sein, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld.

3 Desgleichen seien die älteren Frauen in ihrer Haltung würdig, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, bemüht, das Gute zu lehren;

4 sie mögen die jüngeren Frauen anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben,

5 daß sie besonnen und sittsam sowie gute Hausfrauen seien, die sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht gelästert werde.

6 Ebenso ermahne die jüngeren Männer, besonnen zu sein.

7 In allem sei selbst ein Vorbild in guten Werken. In der Lehre zeige Lauterkeit und Würde,

8 deine Rede sei gesund und unanfechtbar, damit der Gegner beschämt werde und uns nichts Böses nachsagen kann.

9 Die Sklaven sollen sich ihren Herren in allem unterordnen, gefällig sein, nicht widersprechen,

10 nichts unterschlagen, sondern durchaus verläßlich und treu sein, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht zur Ehre gereichen.

Die Gnade der Erlösung

11 Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt,

12 die uns dazu erzieht, der Gottlosigkeit und den weltlichen Gelüsten zu entsagen und in dieser Welt besonnen, gerecht und fromm zu leben,

13 in Erwartung der seligen Hoffnung und des Erscheinens unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus in Herrlichkeit.

14 Er hat sich für uns hingegeben, um uns aus aller Ungesetzlichkeit zu erlösen und als sein auserwähltes Volk zu reinigen, das eifrig ist in guten Werken.

15 So rede, ermahne und weise mit aller Entschiedenheit zurecht. - Niemand soll dich verachten!

