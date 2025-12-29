Schöningh’sche Bibel

Schluß

Tobits Lobgesang

1 Der alte Tobit tat seinen Mund auf, pries den Herrn und sprach: „In Ewigkeit bist du erhaben, Herr! Alle Zeiten umspannt dein Reich.

2 Denn du schwingst die Geißel und wirkst wieder Heilung, ins Totenreich führst du und wieder herauf: Keiner kann deiner Hand entfliehen.

3 Preist den Herrn, Israels Söhne! Vor den Heiden kündet sein Lob!

4 Denn darum warf er euch unter die Völker, die ihn nicht kennen, dass ihr erzählt sein wunderbar Wirken, ihnen Kunde bringt, dass sonst kein Gott ist als er, der Allmächtige.

5 Wohl traf seine Strafe uns ob unserer Sünden, doch auch retten wird er uns nach seinem Erbarmen.

6 So schaut nur, was an uns er getan, und bringt ihm Preis mit Zittern und Zagen: Verherrlicht mit euren Tagen den König der Ewigkeit!

7 Ich aber will ihn preisen in meiner Verbannung Land: Kund tat er seine Herrlichkeit einem sündigen Volk.

8 Darum, ihr Sünder, bekehrt euch! Wandelt vor Gott in rechtlichem Tun, voll Zuversicht, dass er sich euer erbarmt. -

9 Darüber will ich mich freuen aus ganzer Seele.

10 Preist den Herrn, ihr, seine Erwählten alle! Feiert fröhlich Feste, bringt Danksagung ihm dar.

11 Doch du, Stadt Gottes, Jerusalem, züchtigen wird dich der Herr wegen der Werke deiner Hände.

12 Doch dann lobe den Herrn durch dein gutes Tun, preise den ewigen Gott, dass er in dir wieder aufschlägt sein Zelt, zurückruft zu dir die Verbannten, dass deine Freude in alle Ewigkeit währt!

13 Dann wirst du schimmern in strahlendem Licht, beugen werden sich dir alle Grenzen der Erde.

14 Aus fernen Landen pilgern die Völker zu dir, bringen Geschenke, beten in dir den Herrn an, halten dein Land als ein Heiligtum:

15 Nur in dir rufen sie an den erhabenen Namen. - Verflucht sollen sein, die dich verachten!

16 Verworfen alle, die über dich höhnen! Doch gesegnet seien, die an dir bauen.

17 Deiner Kinder wirst du dich freuen, denn sie alle werden gesegnet, um den Herrn werden sie geschart.

18 Selig alle, die Liebe hegen zu dir, die deines Glückes sich freuen!

19 So preise, du, meine Seele, den Herrn! Denn der Herr, unser Gott, wird Jerusalem, seine Stadt, aus jeglicher Drangsal befreien.

20 Glücklich werde ich sein, wenn meine Nachkommen schauen dürfen Jerusalems Glanz.

21 Aus Saphir und Smaragd sind dann Jerusalems Tore, aus edlem Gestein ringsum all seine Mauern.

22 Mit schimmernden, blanken Fliesen sind belegt all seine Straßen, durch seine Gassen hin hallt: Halleluja.

23 Gelobt sei der Herr, der so sie erhöht! Sein Königtum walte über sie in Ewigkeit! Amen.“

