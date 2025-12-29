Schöningh’sche Bibel

Rafael reist nach Rages

1 Alsdann rief Tobias den Engel, den er für einen Menschen hielt, zu sich und sprach zu ihm: „Bruder Asarja, ich bitte, höre auf meine Worte!

2 Wenn ich mich dir auch zum Sklaven anböte, könnte ich damit deine Fürsorge nicht genügend vergelten.

3 Dennoch habe ich eine Bitte: Nimm dir Tiere und Knechte und reise zu Gabaël nach der Stadt Rages in Medien! Gib ihm seinen Schuldbrief zurück und nimm das Geld von ihm in Empfang! Auch lade ihn zu meiner Hochzeit ein!

4 Du weißt ja, mein Vater zählt die Tage und macht sich Sorgen, wenn ich auch nur einen Tag länger ausbleibe.

5 Du siehst auch, wie Raguël mich so dringend gebeten hat. Seine inständige Bitte darf ich nicht abschlagen.“

6 Da nahm Rafael vier von den Knechten Raguëls und zwei Kamele und reiste nach der Stadt Rages in Medien. Er fand Gabaël, gab ihm den Schuldbrief und erhielt von ihm den ganzen Betrag.

7 Dann erzählte er ihm von Tobias, dem Sohn des Tobit, alles, was sich zugetragen hatte. Er brachte ihn auch mit zur Hochzeit.

8 Als er in das Haus des Raguël trat, traf er Tobias beim Mahl. Dieser sprang auf, und sie küßten sich. Gabaël weinte, pries Gott und sprach:

9 „Es segne dich der Gott Israels; denn du bist der Sohn eines vortrefflichen Mannes, der gerecht, gottesfürchtig und mildtätig ist.

10 Gesegnet seien auch deine Frau und eure Eltern!

11 Möget ihr eure Kinder und Enkel sehen bis ins dritte und vierte Geschlecht! Eure Nachkommen seien gesegnet von dem Gott Israels, der da herrscht in alle Ewigkeit!“

12 Alle sagten: „So geschehe es!“ Dann gingen sie zum Mahl. Sie hielten aber das Hochzeitsmahl in der Furcht des Herrn.

© Christoph Wollek