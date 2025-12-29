Weisheit 10

Schöningh’sche Bibel

Das Walten der Weisheit in der Geschichte

Adam, Kain, Noach

1 Sie hat den ersterschaffenen Vater der Welt, als er allein erschaffen war, beschirmt und ihn aus seinem Fall errettet.

2 Sie gab ihm Kraft, seine Herrschaft über alles auszuüben.

3 Ein Gottloser aber fiel in seinem Zorn von ihr ab; in seinem brudermörderischen Groll ging er zugrunde.

4 Als seinetwegen die Flut über die Erde kam, war es die Weisheit, die Rettung brachte, indem sie den Gerechten auf schwachem Holz hindurchsteuerte.

Abraham, Jakob, Josef

5 Als um der allgemeinen Bosheit willen die Völker sich getrennt hatten, war sie es, die den Gerechten erkannte, ihn unsträflich vor Gott bewahrte und ihn stark machte gegenüber der Liebe zu seinem Kind.

6 Sie rettete den Gerechten beim Untergang der Gottlosen, als er vor dem Feuer floh, das über das Gebiet der fünf Städte herabfiel.

7 Als Andenken an ihre Bosheit blieb noch ein verödetes Land zurück, das ständig raucht, und Pflanzen, die zur Unzeit Früchte tragen, und die Salzsäule, die als Denkmal einer ungläubigen Seele dasteht.

8 Da sie nämlich die Weisheit hinansetzten, schadeten sie sich nicht nur dadurch, dass sie das Gute nicht erkannten, sondern sie hinterließen auch den Lebenden ein Denkmal ihrer Torheit. Es sollte nicht verborgen bleiben, worin sie zu Fall gekommen waren.

9 Die Weisheit dagegen rettete ihre Diener aus allen Nöten.

10 Sie führte den Gerechten, der vor dem Zorn seines Bruders floh, auf ebenen Pfaden, zeigte ihm Gottes Reich, gab ihm Kenntnis heiliger Dinge, verschaffte ihm Wohlstand durch mühseligen Dienst und lohnte reichlich seine Arbeit.

11 Bei der Habgier seiner Bedränger stand sie ihm bei und machte ihn reich.

12 Sie schützte ihn vor seinen Feinden und gewährte ihm Sicherheit gegen seine Verfolger. Sie verlieh ihm den Sieg in hartem Kampf, damit er erkenne, dass die Gottesfurcht stärker ist als alles.

13 Sie verließ auch nicht den Gerechten, den man verkaufte, sondern bewahrte ihn vor der Sünde.

14 Mit ihm stieg sie in den Kerker hinab und verließ ihn nicht in seinen Banden. Sie verschaffte ihm das Zepter des Reiches und Gewalt über seine Bedränger. Seine Verleumder erwies sie als Lügner und gab ihm ewigen Ruhm.

Mose und Israels Errettung aus Ägypten

15 Sie hat ein heiliges Volk, ein untadeliges Geschlecht von einem Volk von Bedrückern befreit.

16 Sie zog in die Seele eines Dieners des Herrn ein und widerstand furchtbaren Königen mit Zeichen und Wundern.

17 Sie gab den Heiligen den Lohn für ihre Mühen und führte sie auf wunderbarem Weg. Bei Tag war sie ihnen ein beschirmendes Dach, bei Nacht das Sternenlicht.

18 Sie führte sie durch das Rote Meer und geleitete sie durch die gewaltige Flut.

19 Ihre Feinde aber versenkte sie in den Wogen und warf sie wieder aus der Meerestiefe ans Land empor.

20 So beraubten die Gerechten die Gottlosen. Sie priesen, o Herr, deinen heiligen Namen und lobten einmütig deine schirmende Hand.

21 Denn die Weisheit öffnete den Mund der Stummen und machte beredt die Zungen der Unmündigen.

