Weisheit 11

Schöningh’sche Bibel

Mose und Israels Weg durch die Wüste

1 Sie ließ ihre Werke gelingen unter der Führung eines heiligen Propheten:

2 Sie durchwanderten die unbewohnte Wüste und schlugen an unwegsamen Orten ihre Zelte auf.

3 Feinden widerstanden sie und wehrten Widersacher ab.

4 Da sie Durst litten, riefen sie dich an und erhielten Wasser aus schroffem Fels und Stillung des Durstes aus hartem Gestein.

Strafen für Ägypten - Wohltaten für Israel

5 Denn das, was bei ihren Feinden als Mittel zur Züchtigung gebraucht worden war, ward ihnen in ihrer Not als Wohltat zuteil.

6 Statt des immerfließenden Wassers des Nils, das durch schmutziges Blut getrübt war -

7 zur Strafe für den Befehl zum Kindermord -, gabst du ihnen unverhofft reichliches Trinkwasser.

8 Du zeigtest ihnen durch den Durst, den sie damals erlitten, wie sehr du die Widersacher gestraft hattest.

9 Denn obwohl sie nur milde gestraft wurden, erkannten sie doch durch die Züchtigung, welch harte Qual die Gottlosen erdulden müssen, die im Zorn gerichtet werden.

10 Sie hast du ja wie ein warnender Vater geprüft, jene aber wie ein strenger König verurteilt und gestraft.

11 Ob fern den Gerechten oder nah, wurden sie in gleicher Weise gepeinigt;

12 denn zweifache Trauer ergriff sie und Seufzen, wenn sie des Vergangenen gedachten.

13 Als sie nämlich hörten, dass durch die gleichen Mittel sie Strafen, jene aber Wohltaten empfangen hatten, erkannten sie die Hand des Herrn;

14 ihn, den sie einst ausgesetzt und höhnisch verworfen hatten, den mussten sie schließlich bei seinen Erfolgen bewundern, da sie ganz anders Durst gelitten hatten als die Gerechten.

15 Für ihren törichten, gottlosen Sinn, der sie soweit irregeführt, dass sie vernunftloses Gewürm und erbärmliches Ungeziefer verehrten, sandtest du ihnen zur Strafe eine Menge vernunftloser Tiere.

16 Sie sollten erkennen, dass man mit dem gestraft wird, wodurch man sündigt.

17 Deine allmächtige Hand, die doch die Welt aus gestaltlosem Stoff gebildet, wäre stark genug gewesen, eine Menge von Bären und wilden Löwen gegen sie zu senden

18 oder neugeschaffene, wütende, unbekannte Bestien, die feuersprühenden Atem schnauben oder zischenden Dampf ausstoßen oder deren Augen schreckliche Funken sprühen.

19 Nicht nur ihr Unheilstun hätte sie vernichten, sondern schon ihr grauenhafter Anblick sie ums Leben bringen können.

20 Aber auch ohne dies konnten sie schon durch einen bloßen Hauch zu Fall kommen, von deiner Rache verfolgt, vom Hauch deiner Macht verweht. - Aber alles hast du geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht.

21 Denn deine große Macht zu betätigen, bist du immer imstande. Wer kann der Kraft deines Armes widerstehen?

22 Denn wie ein Stäubchen an der Waage ist die ganze Welt vor dir, wie ein Tropfen Tau, der am Morgen auf die Erde fällt.

23 Doch du erbarmst dich aller, weil du alles vermagst, übst Nachsicht mit den Sünden der Menschen, damit sie Buße tun.

24 Denn du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du geschaffen. Denn hättest du etwas gehaßt, dann hättest du es nicht erschaffen.

25 Wie könnte etwas bestehen, wenn du es nicht willst? Wie wäre etwas erhalten geblieben, wenn du es nicht ins Dasein gerufen hättest?

26 Du verschonst alles, weil es dein Eigentum ist, o Herr, du Freund alles Lebens.

