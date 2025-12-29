Weisheit 6

Schöningh’sche Bibel

Ursprung, Wesen und Wirken der Weisheit

Mahnung, nach Weisheit zu streben

1 Hört also, Könige! Nehmt es zu Herzen! Lernt, ihr Herrscher der Enden der Erde!

2 Horcht auf, die ihr das Volk regiert und stolz seid auf Scharen von Völkern!

3 Vom Herrn ward euch die Herrschaft verliehen, vom Allerhöchsten die Macht. Er ist es, der eure Werke erforscht, eure Pläne durchsucht.

4 Wiewohl seiner Herrschaft Diener ihr seid, habt ihr unrecht regiert, das Gesetz nicht gehalten, seid nicht nach Gottes Willen gewandelt.

5 So wird er bald furchtbar über euch kommen; denn strenges Gericht wird an Herrschern vollzogen -

6 der Geringe verdient ja aus Mitleid Verzeihung; die Gewaltigen aber werden gewaltig gestraft.

7 Denn der Herrscher des Alls hat vor niemandem Furcht. Er scheut sich vor keinem der Großen. Er hat ja den Kleinen und Großen geschaffen. In gleicher Weise sorgt er für alle.

8 Den Mächtigen aber droht ein strenges Gericht.

9 An euch also, Herrscher, richten sich meine Worte, dass ihr Weisheit lernt und nicht sündigt.

10 Denn die das Heilige heilig befolgen, werden als heilig befunden; die darin unterwiesen sind, werden Rechtfertigung finden.

11 So seid meiner Worte begierig! Tragt Verlangen danach! Nehmt Belehrung an!

Wert und Erreichbarkeit der Weisheit

12 Die Weisheit ist strahlend und unverwelklich. Leicht sieht man sie, wenn man sie liebt; man findet sie, wenn man sie sucht.

13 Sie kommt denen, die sie begehren, zuvor und gibt sich zu erkennen.

14 Wer schon früh nach ihr ausschaut, braucht sich nicht mehr zu mühen: er findet sie sitzen an seiner Tür.

15 Denn sich in Gedanken mit ihr zu beschäftigen, ist schon Vollendung der Einsicht. Wer um ihretwillen wacht, ist bald frei von Sorgen.

16 Denn sie selbst geht umher, die zu suchen, die ihrer würdig sind. Sie tritt ihnen wohlwollend auf dem Weg entgegen und begegnet ihnen bei jedem Gedanken.

17 Ihr Anfang ist aufrichtiges Verlangen nach Belehrung. Das Streben nach Belehrung aber ist Liebe zu ihr.

18 Liebe zu ihr aber besteht in der Beobachtung ihrer Gebote. Das Halten ihrer Gebote aber sichert die Unsterblichkeit.

19 Unsterblichkeit aber führt in Gottes Nähe.

20 So führt das Verlangen nach Weisheit zur Herrschaft.

21 Darum, ihr Herrscher der Völker, so ihr Freude habt an Thronen und Zeptern, ehrt die Weisheit, dass ihr ewige Herrschaft erhaltet.

Salomo als Lehrer der Weisheit

22 Was Weisheit ist, wie sie geworden, will ich verkünden; kein Geheimnis will ich euch verbergen. Vom Anfang der Schöpfung an will ich sie erforschen; was man von ihr weiß, will ich offen verkünden und die Wahrheit nicht übergehen.

23 Nicht mit dem Neid, dem abgehärmten, will ich im Bunde stehen; denn der hat nichts gemein mit der Weisheit.

24 Eine Menge von Weisen ist ein Glück für die Welt, ein kluger König ein Segen für das Volk.

25 Darum lasst euch durch meine Worte belehren! Es bringt euch Gewinn.

