Schöningh’sche Bibel

Mahnung zur Buße

1 Schart euch zusammen! Ja, schart euch zusammen, du Volk, das man nimmermehr lieben kann!

2 Bevor der Beschluß sich erfüllt und ihr zerstiebt wie Spreu, bevor noch über euch kommt die Glut des Zornes des Herrn, bevor noch über euch kommt der Tag des Zornes des Herrn.

3 Sucht den Herrn, all ihr Demütigen im Land, die ihr sein Gesetz erfüllt! Strebt nach Gerechtigkeit! Trachtet nach Demut! Vielleicht, dass ihr Bergung findet am Tag des Zornes des Herrn!

Das Gericht über die Völker

Über die Philister

4 Ja, Gaza wird zur Einöde werden, und Aschkelon wird zur Wüste. Aschdod wird man am hellen Mittag verjagen, Ekron von Grund aus zerstören

5 Weh euch, ihr Bewohner des Landstrichs am Meer, du Volk der Kereter! Das Wort des Herrn ergeht gegen euch: „Kanaan, Land der Philister! Zugrunde richte ich dich, dass kein Bewohner mehr bleibt.“

6 Der Landstrich am Meer wird für die Hirten zum Weideland werden, zu Hürden für ihre Schafe.

7 Dann wird dieser Landstrich dem Rest des Hauses Juda zuteil. Sie treiben die Herden darauf. In den Häusern von Aschkelon werden sie am Abend lagern. Denn heimsuchen wird sie der Herr, ihr Gott, und ihr Schicksal wenden.

Über die Moabiter und Ammoniter

8 „Moabs Schmähung habe ich gehört, das Höhnen der Ammoniter, womit sie mein Volk geschmäht und großgetan wider sein Land.

9 Darum, so wahr ich lebe!“ - Spruch des Herrn der Heerscharen, des Gottes Israels - „Moab soll wie Sodom werden, die Söhne Ammons wie Gomorra: ein Brennesselfeld, eine Salzgrube, eine Wüste auf ewig! Meines Volkes Rest wird sie plündern. Meines Volkes Überrest wird sie besitzen.“

10 Ob ihres Hochmuts wird dies ihr Teil, weil sie geschmäht und großgetan wider das Volk des Herrn der Heerscharen.

11 Furchtbar wird der Herr für sie sein; denn er räumt auf mit allen Göttern der Erde. Dann beten ihn an alle Inseln der Völker, jede von ihrer Stätte her.

Über die Kuschiter und Assyrer

12 Auch ihr, Kuschiter, werdet von meinem Schwert durchbohrt.„

13 Seine Hand wird er ausstrecken gegen Norden und Assur vernichten. Ninive wird er zur Einöde machen, dürr wie die Wüste.

14 Herden lagern darin, Scharen von allerlei Tieren. Pelikan und Igel hausen auf Säulenknäufen. Die Eule schreit in den Fensterhöhlen. Der Rabe sitzt auf der Schwelle. Denn abgedeckt hat man das Zederngetäfel.

15 Das ist die lärmende Stadt, die in Sicherheit wohnte, die dachte: “Ich und niemand sonst.„ Wie ist sie zur Wüste geworden, zum Lager des Wildes! Wer an ihr vorüberzieht, zischt über sie und schwenkt seine Hand.

