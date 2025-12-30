Schöningh’sche Bibel

Durch Gericht zum Heil

Das Wehe über Jerusalem

1 Weh über die widerspenstige, die besudelte, gewalttätige Stadt!

2 Sie hört auf keine Warnung, keine Zucht nimmt sie an. Sie vertraut nicht dem Herrn, naht sich nicht ihrem Gott.

3 Ihre Fürsten sind brüllende Löwen, ihre Richter Wölfe am Abend, die bis zum Morgen nichts übrig lassen.

4 Ihre Propheten sind unzuverlässig, Männer des Trugs. Ihre Priester entweihen das Heilige, vergewaltigen das Gesetz.

5 Gerecht ist in ihrer Mitte der Herr, er tut kein Unrecht. Morgen für Morgen führt er aus sein Gericht. Es bleibt nicht aus wie das Licht des Tages. Der Frevler aber kennt keine Scham.

6 „Ich habe Völker vertilgt, verwüstet sind ihre Zinnen. Ich habe ihre Straßen verheert, dass niemand auf ihnen mehr wandert. Ich habe ihre Städte zerstört, dass keiner darin ist, keiner da wohnt.

7 Ich dachte: >Nun wird sie mich fürchten, wird Zucht annehmen. Dann wird ihre Wohnung nicht ausgerottet, nach allem, was ich über sie bestimmt.< Doch um so eifriger waren sie nur darauf aus, verderblich zu handeln in all ihren Taten.“

Das Gericht über Jerusalem

8 „Darum wartet auf mich“ - Spruch des Herrn - „auf den Tag, da ich mich als Zeuge erhebe! Denn es ist mein Beschluß, Völker zu sammeln, Königreiche zusammenzubringen, meinen Grimm über sie zu ergießen, all die Glut meines Zornes. Denn im Feuer meines Eifers wird gefressen die ganze Erde.

>Israels Rest<

9 Dann will ich reine Lippen den Völkern schaffen, dass sie alle anrufen den Namen des Herrn, ihm einmütig dienen.

10 Von jenseits der Ströme von Kusch werden meine Anbeter mir meine versprengte Gemeinde als Gabe herbringen.

11 An jenem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen ob all deiner Taten, durch die gegen mich du gesündigt. Denn dann werde ich deine stolzen Prahler aus deiner Mitte entfernen. Du wirst nicht mehr hochmütig sein auf meinem heiligen Berg.

12 Ich lasse ein Volk in deiner Mitte noch übrig, demütig und klein, das Zuflucht sucht beim Namen des Herrn.

13 Israels Rest wird kein Unrecht mehr tun, keine Lügen mehr reden. Man wird keine trugvolle Zunge mehr finden in ihrem Mund. Denn sie werden weiden und lagern, ohne dass jemand sie aufschreckt.“

Gottes Volk im neuen Jerusalem

14 Jauchze, du Tochter Zion! Ihr von Israel, jauchzt! Freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem!

15 Entfernt hat der Herr dein Gericht, weggeräumt deine Feinde. Israels König ist der Herr in deiner Mitte. Nicht wirst du fürder noch Unheil erfahren.

16 An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: „Zion, fürchte dich nicht! Laß deine Hände nicht sinken!

17 Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, der hilfreiche Held. Freude hat er an dir und Ergötzen. Er erneuert seine Liebe. Er jauchzt über dich voller Jubel.“

Die Rückkehr der Versprengten

18 „Die fern von der Festversammlung Trauernden will ich sammeln, die von dir stammen, auf denen jetzt Schmach liegt.

19 Siehe, einschreiten will ich in jener Zeit gegen all deine Bedränger, will helfen den Lahmen, das Versprengte sammeln und sie zum Ruhm und zur Ehre machen in allen Ländern, in denen man jetzt sie verachtet.

20 In jener Zeit führe ich euch heim, in jener Zeit sammle ich euch. Ja, zu Ehre und Ruhm will ich euch bringen bei allen Völkern der Erde, wenn ich wende euer Geschick vor euren Augen,“ spricht der Herr.

