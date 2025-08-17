1. Chronik 16

Schlachter 2000

1 Und sie brachten die Lade Gottes hinein und stellten sie mitten in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte; und sie opferten Brandopfer und Friedensopfer vor Gott.

2 Und nachdem David die Brandopfer und Friedensopfer vollbracht hatte, segnete er das Volk im Namen des HERRN;

3 und er verteilte an jedermann in Israel, an Männer und Frauen, je einen Laib Brot, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen.

4 Und er bestimmte etliche Leviten zu Dienern vor der Lade des HERRN, damit sie den HERRN, den Gott Israels, priesen, ihm dankten und ihn lobten:

5 nämlich Asaph als das Oberhaupt, Sacharja als zweiten; nach ihm Jehiel, Semiramot, Jechiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom und Jehiel, mit Harfen und Lauten; Asaph aber, um mit Zimbeln laut zu spielen,

6 die Priester Benaja und Jehasiel aber mit Trompeten allezeit vor der Lade des Bundes Gottes.

Davids Lob- und Danklied

7 Zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal Asaph und seinen Brüdern den Auftrag, dem HERRN zu danken:

8 Dankt dem HERRN, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt!

9 Singt ihm, lobsingt ihm, redet von allen seinen Wundern !

10 Rühmt euch seines heiligen Namens! Es freue sich das Herz derer, die den HERRN suchen !

11 Fragt nach dem HERRN und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht allezeit!

12 Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes,

13 o Same Israels, seines Knechtes, o ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählten!

14 Er, der HERR, ist unser Gott; auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile.

15 Gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ auf tausend Geschlechter hin;

16 [an den Bund, ] den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat.

17 Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund,

18 als er sprach: »Dir gebe ich das Land Kanaan als das Los eures Erbteils«,

19 als ihr noch leicht zu zählen wart, nur wenige und Fremdlinge darin.

20 Und sie zogen von einem Volk zum andern und von einem Königreich zum andern.

21 Er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihretwillen:

22 »Tastet meine Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu!«

23 Singt dem HERRN, alle Welt; verkündigt Tag für Tag sein Heil !

24 Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern!

25 Denn groß ist der HERR und hoch zu loben; er ist furchtbar über alle Götter.

26 Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen; aber der HERR hat die Himmel gemacht.

27 Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte.

28 Bringt dar dem HERRN, ihr Völkerstämme, bringt dar dem HERRN Ehre und Lob!

29 Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens, bringt Gaben dar und kommt vor sein Angesicht! Betet den HERRN an in heiligem Schmuck!

30 Erbebt vor ihm, alle Welt! Der Erdkreis steht fest und wankt nicht.

31 Es freue sich der Himmel, und die Erde frohlocke, und unter den Heiden soll man sagen: Der HERR regiert als König!

32 Es brause das Meer und was es erfüllt! Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist!

33 Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem HERRN, denn er kommt, um die Erde zu richten !

34 Dankt dem HERRN, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich!

35 Und sprecht: Rette uns, o Gott unsres Heils, und sammle uns und befreie uns von den Heidenvölkern, Dass wir deinem heiligen Namen danken, Dass wir uns glücklich preisen, zu deinem Ruhm!

36 Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und alles Volk sagte: Amen!, und lobte den HERRN.

37 So ließ [David] den Asaph und seine Brüder dort vor der Lade des Bundes des HERRN, um allezeit vor der Lade zu dienen, wie es Tag für Tag vorgeschrieben war;

38 und Obed-Edom und seine 68 Brüder, Obed-Edom, den Sohn Jeduthuns, und Hosa als Torhüter;

39 aber den Priester Zadok und seine Brüder, die Priester, ließ er vor der Wohnung des HERRN auf der Höhe von Gibeon,

40 damit sie dem HERRN täglich Brandopfer darbrächten auf dem Brandopferaltar, morgens und abends, und zwar nach allem, was geschrieben steht im Gesetz des HERRN, das er Israel geboten hat;

41 und mit ihnen Heman und Jeduthun und die übrigen Auserlesenen, die namentlich dazu bestimmt wurden, dem HERRN zu danken, dass seine Gnade ewig währt.

42 Und mit ihnen, mit Heman und Jeduthun, waren Trompeten und Zimbeln für die, welche laut spielten, und Instrumente für die Lieder Gottes; aber die Söhne Jeduthuns waren für das Tor [bestimmt].

43 Und das ganze Volk ging fort, jeder in sein Haus; und auch David kehrte zurück, um sein Haus zu segnen.

