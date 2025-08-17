1. Chronik 2

Schlachter 2000

Die zwölf Söhne Israels

1 Das sind die Söhne Israels: Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issaschar und Sebulon,

2 Dan, Joseph und Benjamin, Naphtali, Gad und Asser.

Die Söhne Judas und ihre Nachkommen

3 Die Söhne Judas: Er, Onan und Schela; die drei wurden ihm geboren von der Tochter Schuas, der Kanaaniterin. Und Er, der Erstgeborene Judas, war böse in den Augen des HERRN, darum tötete er ihn.

4 Und Tamar, seine Schwiegertochter, gebar ihm Perez und Serach. Im ganzen hatte Juda fünf Söhne.

5 Die Söhne des Perez: Hezron und Hamul.

6 Und die Söhne Serachs: Simri, Etan, Heman, Kalkol und Dara, insgesamt fünf.

7 Und die Söhne Karmis: Achar, der Israel ins Unglück brachte, weil er sich vergriff an dem, was dem Bann verfallen war.

8 Und die Söhne Etans: Asarja.

9 Und die Söhne Hezrons, die ihm geboren wurden: Jerachmeel, Ram und Kelubai.

10 Und Ram zeugte Amminadab, und Amminadab zeugte Nachschon, den Fürsten der Kinder Judas.

11 Und Nachschon zeugte Salma, und Salma zeugte Boas,

12 und Boas zeugte Obed, und Obed zeugte Isai,

13 und Isai zeugte seinen Erstgeborenen Eliab, und Abinadab, den zweiten [Sohn] , und Schimea, den dritten,

14 Nethaneel, den vierten, Raddai, den fünften,

15 Ozem, den sechsten, David, den siebten.

16 Und ihre Schwestern waren: Zeruja und Abigail. Und die Söhne der Zeruja: Abisai und Joab und Asahel, [insgesamt] drei.

17 Und Abigail gebar Amasa, und der Vater Amasas war Jeter, der Ismaeliter.

18 Und Kaleb, der Sohn Hezrons, zeugte [Söhne] mit Asuba, seiner Frau, und mit Jeriot; und das sind ihre Söhne: Jescher, Schobab und Ardon.

19 Und Asuba starb, und Kaleb nahm sich Ephrat zur Frau, und sie gebar ihm Hur.

20 Und Hur zeugte Uri, und Uri zeugte Bezaleel.

21 Und danach ging Hezron ein zu der Tochter Machirs, des Vaters Gileads, und er hatte sie zur Frau genommen, als er 60 Jahre alt war; und sie gebar ihm Segub.

22 Und Segub zeugte Jair; der hatte 23 Städte im Land Gilead;

23 aber die Geschuriter und Aramäer nahmen ihnen die Dörfer Jairs weg, Kenat und seine Nebenorte, 60 Städte. Alle diese sind Söhne Machirs, des Vaters Gileads.

24 Und nachdem Hezron in Kaleb-Ephrata gestorben war, gebar ihm Abija, die Frau Hezrons, Aschchur, den Vater Tekoas.

25 Und die Söhne Jerachmeels, des Erstgeborenen Hezrons, waren: der Erstgeborene Ram, sodann Buna, Oren und Ozem von Achija.

26 Und Jerachmeel hatte eine andere Frau, ihr Name war Atara; diese ist die Mutter Onams.

27 Und die Söhne Rams, des Erstgeborenen Jerachmeels, waren: Maaz, Jamin und Eker.

28 Und die Söhne Onams: Schammai und Jada. Und die Söhne Schammais: Nadab und Abischur.

29 Und der Name der Frau Abischurs war Abichail, und sie gebar ihm Achban und Molid.

30 Und die Söhne Nadabs: Seled und Appaim. Seled aber starb ohne Söhne.

31 Und die Söhne Appaims waren: Jischi. Und die Söhne Jischis: Scheschan. Und die Söhne Scheschans: Achlai.

32 Und die Söhne Jadas, des Bruders Schammais: Jeter und Jonathan. Und Jeter starb ohne Söhne.

33 Und die Söhne Jonathans: Pelet und Sasa. Das waren die Söhne Jerachmeels.

34 Und Scheschan hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Scheschan hatte aber einen ägyptischen Knecht namens Jarcha.

35 Und Scheschan gab Jarcha, seinem Knecht, seine Tochter zur Frau, und sie gebar ihm Attai.

36 Und Attai zeugte Nathan, und Nathan zeugte Sabad,

37 und Sabad zeugte Ephlal, und Ephlal zeugte Obed,

38 und Obed zeugte Jehu, und Jehu zeugte Asarja,

39 und Asarja zeugte Helez, Helez zeugte Elasa,

40 Elasa zeugte Sismai, Sismai zeugte Schallum,

41 Schallum zeugte Jekamia, Jekamia zeugte Elischama.

42 Und die Söhne Kalebs, des Bruders Jerachmeels, waren: Mescha, sein Erstgeborener, der ist der Vater Siphs; und die Söhne Mareschas, des Vaters Hebrons.

43 Und die Söhne Hebrons: Korah, Tappuach, Rekem und Schema.

44 Und Schema zeugte Racham, den Vater Jorkeams, und Rekem zeugte Schammai.

45 Und der Sohn Schammais war Maon, und Maon war der Vater Beth-Zurs.

46 Und Epha, die Nebenfrau Kalebs, gebar Haran, Moza und Gases. Und Haran zeugte Gases.

47 Und die Söhne Jahdais: Regem, Jotam, Geschan, Pelet, Epha und Schaaph.

48 Die Nebenfrau Kalebs, Maacha, gebar Scheber und Tirchana;

49 und sie gebar Schaaph, den Vater Madmannas, Schewa, den Vater Machbenas, und den Vater Gibeas. Und die Tochter Kalebs war Achsa.

50 Das waren die Söhne Kalebs: die Söhne Hurs, des Erstgeborenen von Ephrata, waren Schobal, der Vater von Kirjat-Jearim,

51 Salma, der Vater von Bethlehem, Hareph, der Vater von Beth-Gader.

52 Und die Söhne Schobals, des Vaters von Kirjat-Jearim, waren: Haroe, Hazi-Hamenuchot.

53 Und die Geschlechter von Kirjat-Jearim sind: die Jitriter und die Putiter und die Schumatiter und die Mischraiter; von diesen sind ausgegangen die Zoratiter und die Eschtauliter.

54 Die Söhne Salmas: Bethlehem und die Netophatiter, Aterot-Beth-Joab und die Hälfte der Manachtiter, die Zoriter;

55 und die Geschlechter der Schreiber, der Bewohner von Jabez: die Tiratiter, die Schimatiter, die Suchatiter. Das sind die Keniter, die von Hammat, dem Vater des Hauses Rechab, abstammen.

