1. Chronik 3

Schlachter 2000

Die Nachkommen Davids

1 Und das waren die Söhne Davids, die ihm in Hebron geboren wurden: der Erstgeborene Amnon, von Achinoam, der Jesreelitin; der zweite Daniel, von Abigail, der Karmeliterin;

2 der dritte Absalom, der Sohn der Maacha, der Tochter Talmais, des Königs von Geschur; der vierte Adonija, der Sohn der Haggit;

3 der fünfte Schephatja, von Abital; der sechste Jitream, von seiner Frau Egla.

4 Diese sechs wurden ihm in Hebron geboren; und er regierte dort 7 Jahre und 6 Monate, und 33 Jahre regierte er in Jerusalem.

5 Und diese wurden ihm in Jerusalem geboren: Schimea und Schobab und Nathan und Salomo, vier von Bathschua, der Tochter Ammiels,

6 ferner: Jibchar, Elischama und Eliphelet,

7 Noga, Nepheg und Japhia,

8 Elischama, Eljada und Eliphelet, [insgesamt] neun;

9 [das sind] alle Söhne Davids, außer den Söhnen der Nebenfrauen. Und Tamar war ihre Schwester.

Die Könige von Juda

10 Und der Sohn Salomos war Rehabeam, dessen Sohn war Abija, dessen Sohn Asa, dessen Sohn Josaphat,

11 dessen Sohn Joram, dessen Sohn Ahasja, dessen Sohn Joas,

12 dessen Sohn Amazja, dessen Sohn Asarja, dessen Sohn Jotam,

13 dessen Sohn Ahas, dessen Sohn Hiskia, dessen Sohn Manasse,

14 dessen Sohn Amon, dessen Sohn Josia.

15 Und die Söhne Josias: der Erstgeborene Johanan, der zweite Jojakim, der dritte Zedekia, der vierte Schallum.

16 Und die Söhne Jojakims: dessen Sohn Jechonja, dessen Sohn Zedekia.

Die königliche Linie nach der Wegführung

17 Und die Söhne Jechonjas, des Gefangenen: sein Sohn Schealtiel

18 und Malkiram und Pedaja und Schenazzar, Jekamja, Hoschama und Nedabja.

19 Und die Söhne Pedajas: Serubbabel und Simei. Und die Söhne Serubbabels: Meschullam und Hananja, und Schelomit, ihre Schwester,

20 und Haschuba, Ohel, Berechja, Hasadja und Juschab-Hesed, [insgesamt] fünf.

21 Und die Söhne Hananjas: Pelatja und Jesaja, die Söhne Rephajas, die Söhne Arnans, die Söhne Obadjas, die Söhne Schechanjas.

22 Und die Söhne Schechanjas: Schemaja. Und die Söhne Schemajas: Hattus und Jigeal und Bariach und Nearja und Saphat, [insgesamt] sechs.

23 Und die Söhne Nearjas: Eljoenai und Hiskia und Asrikam, [insgesamt] drei.

24 Und die Söhne Eljoenais: Hodaja und Eljaschib und Pelaja und Akkub und Johanan und Delaja und Anani, [insgesamt] sieben.

