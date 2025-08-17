1. Chronik 8

Schlachter 2000

Die Nachkommen Benjamins mit Wohnsitz in Jerusalem

1 Und Benjamin zeugte Bela, seinen Erstgeborenen, Aschbel, den zweiten [Sohn] , Achrach, den dritten,

2 Noha, den vierten, und Rapha, den fünften.

3 Und Bela hatte Söhne: Addar, Gera, Abichud,

5 Gera, Schephuphan und Huram.

6 Und das sind die Söhne Echuds; diese waren Stammhäupter der Einwohner von Geba, und man führte sie weg nach Manachat:

7 nämlich Naaman und Achija und Gera, dieser führte sie weg: Und er zeugte Ussa und Achichud.

8 Und Schacharaim zeugte [Söhne] im Gebiet von Moab, nachdem er seine Frauen Huschim und Baara entlassen hatte,

9 und er zeugte mit Hodesch, seiner Frau, Jobab, Zibja, Mescha, Malkam,

10 Jeuz, Sachja und Mirma. Das sind seine Söhne, Stammhäupter.

11 Und mit Huschim hatte er Abitub und Elpaal gezeugt.

12 Und die Söhne Elpaals: Heber und Mischam und Schemed; dieser baute Ono und Lod und dessen Tochterstädte.

13 Und Beria und Schema waren die Stammhäupter der Einwohner von Ajalon; sie jagten die Einwohner von Gat in die Flucht.

14 Und Achjo, Schaschak, Jeremot,

16 Michael, Jischpa und Jocha sind die Söhne Berias.

17 Und Sebadja, Meschullam, Hiski, Heber,

18 Jischmerai, Jislia und Jobab sind die Söhne Elpaals.

19 Und Jakim, Sichri, Sabdi,

20 Elienai, Zilletai und Eliel,

21 Adaja, Beraja und Schimrat sind die Söhne Simeis.

22 Und Jischpan, Heber und Eliel,

23 Abdon, Sichri und Hanan,

24 Hananja, Elam und Antotija,

25 Jiphdeja und Penuel sind die Söhne Schaschaks.

26 Und Schamscherai und Secharja, Atalja,

27 Jaareschia, Elija und Sichri sind die Söhne Jerochams.

28 Diese sind Stammhäupter nach ihren Geschlechtern, Oberhäupter; diese wohnten in Jerusalem.

29 Und in Gibeon wohnte der Vater Gibeons, und der Name seiner Frau war Maacha.

30 Und sein erstgeborener Sohn war Abdon, und die übrigen Zur und Kis, Baal, Nadab,

31 Gedor, Achjo und Secher.

32 Und Miklot zeugte Schimea, und auch sie wohnten ihren Brüdern gegenüber in Jerusalem, bei ihren Brüdern.

33 Und Ner zeugte Kis, und Kis zeugte Saul, und Saul zeugte Jonathan und Malchischua und Abinadab und Eschbaal.

34 Und der Sohn Jonathans war Meribbaal, und Meribbaal zeugte Micha.

35 Und die Söhne Michas sind: Piton und Melech und Tarea und Achas.

36 Und Achas zeugte Joadda, und Joadda zeugte Alemet, Asmawet und Simri; und Simri zeugte Moza,

37 Moza zeugte Binea, dessen Sohn Rapha, dessen Sohn Elasa, dessen Sohn Azel.

38 Und Azel hatte sechs Söhne, und das sind ihre Namen: Asrikam, Bochru, Ismael, Schearja, Obadja und Hanan. Alle diese waren Söhne Azels.

39 Und die Söhne Escheks, seines Bruders: Ulam, sein Erstgeborener, Jeusch, der zweite, und Eliphelet, der dritte.

40 Und die Söhne Ulams waren tapfere Männer, Bogenschützen, und hatten viele Söhne und Enkel, 150. Alle diese sind von den Kindern Benjamins.

