Schlachter 2000

Die Nachkommen Esaus

1 Dies ist die Geschichte Esaus, das ist Edom.

2 Esau nahm seine Frauen von den Töchtern Kanaans: Ada, die Tochter Elons, des Hetiters, und Oholibama, die Tochter der Ana, der Tochter Zibeons, des Hewiters;

3 dazu Basmath, die Tochter Ismaels, Nebajoths Schwester.

4 Und Ada gebar dem Esau den Eliphas. Aber Basmath gebar den Reguel.

5 Oholibama gebar Jehusch und Jaelam und Korah. Das sind die Söhne Esaus, die ihm im Land Kanaan geboren wurden.

6 Und Esau nahm seine Frauen und seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses, auch seine Habe und all sein Vieh und alle Güter, die er im Land Kanaan erworben hatte, und zog von seinem Bruder Jakob weg in ein anderes Land.

7 Denn ihre Habe war zu groß, sodass sie nicht beieinanderwohnen konnten; und das Land, in dem sie Fremdlinge waren, konnte sie wegen ihrer Herden nicht ertragen.

8 So wohnte Esau auf dem Bergland von Seir; Esau, das ist Edom.

9 Dies ist das Geschlecht Esaus, des Vaters der Edomiter, auf dem Bergland von Seir.

10 Und dies sind die Namen der Söhne Esaus: Eliphas, der Sohn Adas, der Frau Esaus; Reguel, der Sohn Basmaths, der Frau Esaus.

11 Die Söhne des Eliphas aber waren diese: Teman, Omar, Zepho, Gaetam und Kenas.

12 Und Timna war eine Nebenfrau des Eliphas, des Sohnes Esaus, die gebar dem Eliphas den Amalek. Das sind die Söhne von Ada, der Frau Esaus.

13 Aber die Söhne Reguels sind diese: Nachath, Serach, Schamma und Missa. Das sind die Söhne von Basmath, der Frau Esaus.

14 Die Söhne aber von Oholibama, der Frau Esaus, der Tochter der Ana, der Tochter Zibeons, die sie Esau gebar, sind diese: Jehusch, Jaelam und Korah.

15 Das sind die Fürsten unter den Söhnen Esaus. Die Söhne des Eliphas, des ersten Sohnes Esaus, waren diese: der Fürst Teman, der Fürst Omar, der Fürst Zepho, der Fürst Kenas,

16 der Fürst Korah, der Fürst Gaetam, der Fürst Amalek. Das sind die Fürsten von Eliphas im Land Edom; das sind die Söhne der Ada.

17 Und das sind die Söhne Reguels, des Sohnes Esaus: der Fürst Nachath, der Fürst Serach, der Fürst Schamma, der Fürst Missa. Das sind die Fürsten von Reguel im Land Edom; das sind die Söhne der Basmath, der Frau Esaus.

18 Dies sind die Söhne Oholibamas, der Frau Esaus: der Fürst Jehusch, der Fürst Jaelam, der Fürst Korah. Das sind die Fürsten von Oholibama, der Tochter der Ana, der Frau Esaus.

19 Das sind die Söhne Esaus und ihre Fürsten, das ist Edom.

20 Die Söhne Seirs aber, des Horiters, die im Land wohnten, sind diese: Lotan, Schobal, Zibeon, Ana,

21 Dischon, Ezer und Dischan. Das sind die Fürsten der Horiter, die Söhne des Seir im Land Edom.

22 Aber Lotans Söhne waren diese: Hori und Hemam; und Lotans Schwester hieß Timna.

23 Die Söhne Schobals waren diese: Alwan, Manachath, Ebal, Schepho und Onam.

24 Die Söhne Zibeons waren: Aja und Ana. Das ist jener Ana, der in der Wüste die heißen Quellen fand, als er die Esel seines Vaters Zibeon hütete.

25 Die Kinder Anas waren: Dischon und Oholibama, diese ist die Tochter Anas.

26 Die Söhne Dischons waren: Hemdan, Eschban, Jithran und Keran.

27 Die Söhne Ezers waren: Bilhan, Saawan und Akan.

28 Die Söhne Dischans waren: Uz und Aran.

29 Das sind die Fürsten der Horiter: der Fürst Lotan, der Fürst Schobal, der Fürst Zibeon, der Fürst Ana,

30 der Fürst Dischon, der Fürst Ezer, der Fürst Dischan. Das sind die Fürsten der Horiter nach ihren Fürstentümern im Land Seir.

31 Die Könige aber, die im Land Edom regiert haben, bevor ein König über die Kinder Israels regierte, sind diese:

32 Bela, der Sohn Beors, war König in Edom, und der Name seiner Stadt war Dinhaba.

33 Als Bela starb, wurde Jobab, der Sohn Serachs, aus Bozra König an seiner Stelle.

34 Als Jobab starb, wurde Huscham aus dem Land der Temaniter König an seiner Stelle.

35 Als Huscham starb, wurde an seiner Stelle Hadad, der Sohn Bedads, König, der die Midianiter im Gebiet von Moab schlug; und der Name seiner Stadt war Awith.

36 Als Hadad starb, wurde Samla von Masreka König an seiner Stelle.

37 Als Samla starb, wurde Saul von Rechobot am Strom König an seiner Stelle.

38 Als Saul starb, wurde Baal-Hanan, der Sohn Achbors, König an seiner Stelle.

39 Als Baal-Hanan, der Sohn Achbors, starb, wurde Hadar König an seiner Stelle; und der Name seiner Stadt war Pagu, und der Name seiner Frau war Mehetabeel — eine Tochter Matreds, der Tochter Me-Sahabs.

40 Und dies sind die Namen der Fürsten von Esau nach ihren Geschlechtern, Orten und Namen: der Fürst von Timna, der Fürst von Alwa, der Fürst von Jetet,

41 der Fürst von Oholibama, der Fürst von Ela, der Fürst von Pinon,

42 der Fürst von Kenas, der Fürst von Teman, der Fürst von Mibzar,

43 der Fürst von Magdiel, der Fürst von Iram. Das sind die Fürsten in Edom, wie sie im Land ihres Eigentums gewohnt haben. Und Esau ist der Vater der Edomiter.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft