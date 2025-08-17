Schlachter 2000

Mordechais Ansehen und Tugend

1 Und der König Ahasveros legte dem Festland und den Inseln des Meeres einen Tribut auf.

2 Aber alle Werke seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordechais, zu der ihn der König erhob, ist das nicht aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Medien und Persien?

3 Denn der Jude Mordechai war der Nächste nach dem König Ahasveros und groß unter den Juden und beliebt bei der Menge seiner Brüder, weil er das Beste seines Volkes suchte und zum Wohl seines ganzen Geschlechts redete.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft