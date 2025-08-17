Hiob (Ijob), Kapitel 25

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Schlachter 2000
  4. Hiob (Ijob)
  5. Kapitel 25

Hiob (Ijob) 25

Schlachter 2000 online lesen

Schlachter 2000

Die dritte Rede des Bildad

1 Da antwortete Bildad, der Schuchiter, und sprach:

2 Herrschaft und Schrecken sind bei Ihm; Frieden schafft Er in seinen Höhen.

3 Sind seine Scharen zu zählen ? Und über wem erhebt sich nicht sein Licht ?

4 Wie kann aber der Sterbliche gerecht sein vor Gott, und wie will der rein sein, der von der Frau geboren ist?

5 Siehe, sogar der Mond leuchtet nicht hell, und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen

6 — wie viel weniger der Sterbliche, die Made, und das Menschenkind, der Wurm!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Videos zu Hiob 25 (SLT)

https://www.bibeltv.de/bibelthek/SLT/hiob-25 [gedruckt am 17.08.2025]