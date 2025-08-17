Schlachter 2000

Die dritte Rede des Bildad

1 Da antwortete Bildad, der Schuchiter, und sprach:

2 Herrschaft und Schrecken sind bei Ihm; Frieden schafft Er in seinen Höhen.

3 Sind seine Scharen zu zählen ? Und über wem erhebt sich nicht sein Licht ?

4 Wie kann aber der Sterbliche gerecht sein vor Gott, und wie will der rein sein, der von der Frau geboren ist?

5 Siehe, sogar der Mond leuchtet nicht hell, und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen

6 — wie viel weniger der Sterbliche, die Made, und das Menschenkind, der Wurm!

