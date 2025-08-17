Schlachter 2000

Letzte Erwiderung Hiobs an seine drei Freunde

1 Und Hiob antwortete und sprach:

2 Wie hast du doch den Ohnmächtigen unterstützt und dem machtlosen Arm geholfen !

3 Wie hast du den beraten, dem Weisheit fehlt, und Einsicht in Fülle mitgeteilt!

4 Wen hast du mit deinen Worten getroffen, und wessen Odem ist aus dir hervorgegangen?

5 Die Schatten werden von Zittern erfasst unter den Wassern und ihren Bewohnern.

6 Das Totenreich liegt enthüllt vor Ihm, und der Abgrund hat keine Decke.

7 Er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über dem Nichts auf.

8 Er bindet die Wasser in seinen Wolken zusammen, und das Gewölk zerreißt nicht unter ihrem Gewicht.

9 Er verschließt den Anblick des Thrones, er breitet sein Gewölk darüber.

10 Er hat einen Kreis abgesteckt auf der Oberfläche der Wasser bis zur Grenze von Licht und Finsternis.

11 Die Säulen des Himmels erbeben und erschrecken vor seinem Schelten.

12 Durch seine Kraft erregt er das Meer, und mit seinem Verstand zerschlägt er das Ungeheuer.

13 Durch seinen Hauch wird der Himmel klar; mit seiner Hand durchbohrt er die flüchtige Schlange.

14 Siehe, das sind die Umrisse seiner Wege; wie leise ist das Wort, das wir davon vernehmen! Aber den Donner seiner Macht — wer versteht ihn?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft