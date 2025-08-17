Schlachter 2000

Hiob blickt zurück auf sein einstiges Glück

1 Und Hiob fuhr fort im Vortrag seiner Sprüche und sagte:

2 O dass ich wäre wie in den früheren Monaten, wie in den Tagen, als Gott mich behütete,

3 als seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich in seinem Licht durch das Dunkel ging;

4 wie ich in den Tagen meiner Mannesreife war, als über meinem Zelt der vertraute Umgang mit Gott waltete,

5 als der Allmächtige noch mit mir war und meine Knechte um mich her;

6 als ich meine Tritte in Milch badete und der Fels neben mir Öl in Strömen ergoss.

7 Wenn ich [damals] zum Tor ging, zur Stadt hinauf, und meinen Sitz auf dem Marktplatz aufstellte,

8 und mich die Jungen sahen, so verbargen sie sich, und die Greise standen auf und blieben stehen.

9 Die Fürsten hörten auf zu reden und legten die Hand auf ihren Mund.

10 Die Stimme der Vornehmen verstummte, und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen.

11 Wessen Ohr mich hörte, der pries mich glücklich, und wessen Auge mich sah, der stimmte mir zu.

12 Denn ich rettete den Elenden, der um Hilfe schrie, und die Waise, die keinen Helfer hatte.

13 Der Segenswunsch des Verlorenen kam über mich, und ich brachte das Herz der Witwe zum Jauchzen.

14 Die Gerechtigkeit, die ich angelegt hatte, bekleidete mich; als Talar und Turban diente mir mein Recht.

15 Ich war das Auge des Blinden und der Fuß des Lahmen.

16 Ich war der Vater des Armen, und die Streitsache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich.

17 Ich zerbrach die Kinnladen des Frevlers und riss ihm den Raub aus den Zähnen.

18 Und so dachte ich: Ich werde in meinem Nest sterben und meine Tage vermehren wie Sand.

19 Meine Wurzel war an Wassern ausgebreitet, und der Tau übernachtete auf meinem Zweig.

20 Meine Ehre erneuerte sich bei mir, und mein Bogen verjüngte sich in meiner Hand.

21 Auf mich hörte und wartete man und lauschte stillschweigend auf meinen Rat.

22 Auf mein Wort folgte kein Widerspruch, und meine Rede träufelte auf sie.

23 Sie harrten auf mich, wie auf einen Regen, und sperrten ihren Mund auf wie nach einem Spätregen.

24 Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Zutrauen hatten, und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben.

25 Ich wählte für sie den Weg aus und saß an ihrer Spitze und thronte wie ein König inmitten seiner Schar, wie einer, der die Traurigen tröstet.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft