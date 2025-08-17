Jesaja, Kapitel 12

Der Dank der erlösten Israeliten

1 Und an jenem Tag wirst du sagen: Ich preise dich, HERR; denn du warst gegen mich erzürnt; [doch] dein Zorn hat sich gewendet, und du hast mich getröstet !

2 Siehe, Gott ist mein Heil; ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen; denn Jah, der HERR, ist meine Kraft und mein Lied, und er wurde mir zur Rettung!

3 Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils,

4 und werdet sagen zu jener Zeit: Dankt dem HERRN, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist!

5 Singt dem HERRN, denn er hat Herrliches getan; das soll bekannt werden auf der ganzen Erde!

6 Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst; denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

