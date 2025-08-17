Schlachter 2000

1 Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem HERRN, alle Welt!

2 Dient dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel !

3 Erkennt, dass der HERR Gott ist! Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.

4 Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; dankt ihm, preist seinen Namen !

5 Denn der HERR ist gut; seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft